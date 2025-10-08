Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: «Με τη Βίκυ Σταυροπούλου ερωτευτήκαμε, υπήρξε μία σπίθα»
Σε εμένα δεν λειτουργεί ο γάμος, αλλά οι ισχυροί δεσμοί αγάπης κι εμπιστοσύνης και νοιαξίματος, δήλωσε ο ηθοποιός
Για τη σχέση του με τη Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και αναφέρθηκε στη «δεμένη οικογένεια» που έχουν δημιουργήσει με τη Δανάη Μπάρκα, αλλά και στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε πρόσφατα. Αρχικά, ο ηθοποιός θυμήθηκε πώς ξεκίνησε ο δεσμός του με τη συνάδελφό του, εξηγώντας πως η περίπτωσή τους ήταν πιο περίπλοκη, αφού ξεκίνησε από αγάπη και εξελίχθηκε στη συνέχεια, σε έρωτα.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στη στάση του απέναντι στον γάμο, σημειώνοντας πως δεν είναι άνθρωπος που τον βοηθάει να λειτουργήσει αυτό το πλαίσιο. «Σε εμένα δεν λειτουργεί ο γάμος, αλλά οι ισχυροί δεσμοί αγάπης κι εμπιστοσύνης και νοιαξίματος. Αυτό είναι δεσμευτικό για εμένα», εξήγησε.
Μιλώντας για τη σχέση του με τη Βίκυ Σταυροπούλου, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης υπογράμμισε: «Με τη Βίκυ ερωτευτήκαμε, υπήρξε μια σπίθα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σχέση χωρίς αυτό το στοιχείο, τη σπίθα. Σε εμάς ήταν πιο περίπλοκο, ήρθε πρώτα η αγάπη. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του δρόμο. Είμαστε σε μια εποχή που όλα πρέπει να μπαίνουν σε κουτάκια. Δεν φτάσαμε σε ακρότητες. Είμαστε Στοκχόλμη μέχρι ένα σημείο».
Στη συνέχεια, αναφερόμενος στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε τον Μάρτιο του 2024, όταν και υπέστη έμφραγμα, ο ηθοποιός σημείωσε: «Η περιπέτεια με έκανε πιο πλούσιο, αλλά ευτυχώς η αντίληψή μου για τη ζωή ήταν πάντα έτσι ισχυρή».
Ο ηθοποιός μίλησε επίσης, για τη Δανάη Μπάρκα και τη σχέση τους μέσα στο σπίτι, τονίζοντας πως καμιά φορά το γεγονός ότι είναι τόσο κοινωνική, τον τρομάζει. Όπως είπε, η παρουσιάστρια και ηθοποιός μοιάζει πολύ στη μητέρα της, με τον ίδιο να είναι πιο εσωστρεφής. «Η Δανάη Μπάρκα είναι ένα πολύ κοινωνικό παιδί, είναι μια θυελλώδης κατάσταση κοινωνικότητας που πολλές φορές με τρομάζει. Και η Βίκυ είναι έτσι. Εγώ είμαι πιο μουντρούχος. Μιλάμε για τρεις διαφορετικές προσωπικότητες μέσα σε ένα σπίτι. Έχω βαρεθεί λίγο να μιλάω για αυτή την "οικογένεια", αλλά είναι η ζωή μου», σημείωσε.
Κλείνοντας, δεν παρέλειψε να εκφράσει τον θαυμασμό του για τη Δανάη Μπάρκα και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της δημόσιας ζωής: «Έβλεπα ότι πολλές φορές ταλαιπωριόταν η Δανάη στην τηλεόραση αλλά το ευχαριστιόταν. Με εντυπωσίαζε πάρα πολύ πώς αντιμετώπιζε τις δυσκολίες και τις τοξικότητες. Εγώ δεν θα είχα αυτή τη σοφία. Είναι ένα παιδί με πολλά ταλέντα, φωτεινό πλάσμα. Με τη Δανάη είμαι φίλος, αλλά είμαι και μπαμπάς. Θέλω να της λέω ό,τι σκέφτομαι χωρίς πάθος και φόβο και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει αυτό».
