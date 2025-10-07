Ο Χάρης Βαρθακούρης θυμήθηκε τα παλιά και ανέβασε φωτογραφίες με τον Γιάννη Βαρδή από το 2000
Δύο άβγαλτα παλικαράκια, ελπιδοφόροι τραγουδιστές, συγκατοικούν στο ίδιο καμαρίνι, έγραψε στην ανάρτησή του
Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Χάρης Βαρθακούρης, δημοσιεύοντας στα social media κοινές φωτογραφίες του με τον Γιάννη Βαρδή. Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα τραβήχτηκαν το 2000, όταν οι δυο τους συνεργάζονταν στα πρώτα τους βήματα στο τραγούδι σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, στο πλευρό των πατεράδων τους, του Γιάννη Πάριου και του Αντώνη Βαρδή.
Όπως εξήγησε ο τραγουδιστής στην ανάρτησή του στο Facebook, οι δυο τους φωτογραφήθηκαν στο καμαρίνι του μαγαζιού, το οποίο μοιραζόντουσαν. Φορώντας λευκά πουκάμισα ή μαύρες μπλούζες και δερμάτινα μπουφάν στο ίδιο χρώμα, ο Χάρης Βαρθακούρης και ο Γιάννης Βαρδής πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό.
Στη δημοσίευσή του, ο Χάρης Βαρθακούρης έγραψε: «Το σωτήριο έτος είναι το 2000. 25 ολόκληρα χρόνια πριν. Δύο άβγαλτα παλικαράκια, ελπιδοφόροι τραγουδιστάδες, συγκατοικούν στο ίδιο καμαρίνι, στη Θεσσαλονίκη. Έχουν πάει προκειμένου να βοηθήσουν ο καθένας τον πατέρα του, μπας και το σχήμα ορθοποδήσει. Και ορθοπόδησε. Οι γυναίκες τους πήγαιναν ακόμα σχολείο και τα παιδιά τους δεν ήταν ούτε καν σκέψη. Αυτά τα αγόρια, κάθε βράδυ, όταν τελείωνε το πρόγραμμα, έβγαιναν έξω για ποτό και κρέπες και δεν επέστρεφαν στο ξενοδοχείο τους αν ο ήλιος δεν είχε ανατείλει. Όσοι είδατε πρόσφατα τα stories μου στα οποία εξιστορούσα την (παραλίγο) καταστροφή του στούντιό μου (από σωλήνες στο ταβάνι που τρύπησαν) θα θυμάστε ότι στο πλαίσιο του «Μάζεψε τα όλα για να μπουν οι μάστορες» ανακάλυψα δεκάδες χαμένα αντικείμενα και αναμνήσεις σε κούτες και σακούλες. Μέσα σε αυτές βρήκα και τις φωτογραφίες. Τις ανεβάζω για να μείνουν στην ιστορία… Κάπου να υπάρχουν. ΥΓ. Στην τελευταία φωτογραφία ο Γιάννης είναι γυμνός. Να μην έχετε παιδάκια δίπλα σας».
