Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Δημήτρης Ορφανάκος και το Gains Lab στο Be Well Festival
Ο Δημήτρης Ορφανάκος και το Gains Lab στο Be Well Festival
Η γευστική πλευρά του fitness food που έχει καταφέρει να συνδυάσει τη γεύση με τη σωστή διατροφή, φέρνοντας τη φιλοσοφία του fitness… στο πιάτο
Το πρώτο εστιατόριο fitness στην Ελλάδα, το Gains Lab, βρέθηκε στο Be Well Festival, τη μεγαλύτερη γιορτή ευεξίας και προσωπικής ενδυνάμωσης που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ.
Πίσω από την πρωτοποριακή αυτή ιδέα βρίσκεται ο Δημήτρης Ορφανάκος, personal trainer και δημιουργός του Gains Lab στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έχει καταφέρει να συνδυάσει τη γεύση με τη σωστή διατροφή, φέρνοντας τη φιλοσοφία του fitness… στο πιάτο.
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ο Δημήτρης συμμετείχε με ένα ειδικά διαμορφωμένο van, προσφέροντας στους επισκέπτες φρέσκα και ισορροπημένα γεύματα, smoothies και ροφήματα πρωτεΐνης, αποδεικνύοντας ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι ταυτόχρονα νόστιμη, μετρημένη και απολαυστική.
Η συμμετοχή του Gains Lab στο Be Well Festival ήταν από τις πιο δημοφιλείς στάσεις του κοινού, που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη φιλοσοφία του fitness restaurant και να δοκιμάσει συνταγές φτιαγμένες με προσεγμένες πρώτες ύλες και διατροφική ακρίβεια.
Με όραμα να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το «υγιεινό φαγητό», ο Δημήτρης Ορφανάκος συνεχίζει να εμπνέει όσους αγαπούν το fitness και την ευεξία - τόσο μέσα στο γυμναστήριο, όσο και… στο τραπέζι.
Πίσω από την πρωτοποριακή αυτή ιδέα βρίσκεται ο Δημήτρης Ορφανάκος, personal trainer και δημιουργός του Gains Lab στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έχει καταφέρει να συνδυάσει τη γεύση με τη σωστή διατροφή, φέρνοντας τη φιλοσοφία του fitness… στο πιάτο.
Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ο Δημήτρης συμμετείχε με ένα ειδικά διαμορφωμένο van, προσφέροντας στους επισκέπτες φρέσκα και ισορροπημένα γεύματα, smoothies και ροφήματα πρωτεΐνης, αποδεικνύοντας ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι ταυτόχρονα νόστιμη, μετρημένη και απολαυστική.
Η συμμετοχή του Gains Lab στο Be Well Festival ήταν από τις πιο δημοφιλείς στάσεις του κοινού, που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη φιλοσοφία του fitness restaurant και να δοκιμάσει συνταγές φτιαγμένες με προσεγμένες πρώτες ύλες και διατροφική ακρίβεια.
Με όραμα να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το «υγιεινό φαγητό», ο Δημήτρης Ορφανάκος συνεχίζει να εμπνέει όσους αγαπούν το fitness και την ευεξία - τόσο μέσα στο γυμναστήριο, όσο και… στο τραπέζι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα