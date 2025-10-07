Ο Δημήτρης Ορφανάκος και το Gains Lab στο Be Well Festival

Κλείσιμο

Το, το Gains Lab, βρέθηκε στο, τη μεγαλύτερη γιορτή ευεξίας και προσωπικής ενδυνάμωσης που πραγματοποιήθηκε στιςΠίσω από την πρωτοποριακή αυτή ιδέα βρίσκεται ο, personal trainer και δημιουργός του Gains Lab στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έχει καταφέρει να συνδυάσει τη γεύση με τη σωστή διατροφή, φέρνοντας τη φιλοσοφία του fitness… στο πιάτο.Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, ο Δημήτρης συμμετείχε με ένα ειδικά διαμορφωμένο van, προσφέροντας στους επισκέπτες, αποδεικνύοντας ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι ταυτόχροναΗ συμμετοχή του Gains Lab στοήταν από τις πιο δημοφιλείς στάσεις του κοινού, που είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη φιλοσοφία του fitness restaurant και να δοκιμάσει συνταγές φτιαγμένες μεΜε όραμα να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το «υγιεινό φαγητό», ο Δημήτρης Ορφανάκος συνεχίζει να εμπνέει όσους αγαπούν το fitness και την ευεξία - τόσο μέσα στο γυμναστήριο, όσο και… στο τραπέζι.