Ο Κιθ Έρμπαν φοβόταν ότι θα γίνει αντικείμενο χλευασμού εξαιτίας της ταινίας «Babygirl» με τη Νικόλ Κίντμαν
Ο Κιθ Έρμπαν φοβόταν ότι θα γίνει αντικείμενο χλευασμού εξαιτίας της ταινίας «Babygirl» με τη Νικόλ Κίντμαν
H ταινία είχε ξεχωρίσει για τις αποκαλυπτικές σκηνές της Κίντμαν με τον συμπρωταγωνιστή της, Χάρις Ντίκινσον
Ο Κιθ Έρμπαν φαίνεται πως μίσησε την ταινία «Babygirl» που ξεχώρισε για τις τολμηρές σκηνές της Νικόλ Κίντμαν με τον κινηματογραφικό της παρτενέρ, Χάρις Ντίκινσον.
Στο φιλμ της Χαλίνα Ράιν, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο που διακινδυνεύει την καριέρα και την οικογένειά της, εξαιτίας μιας παράνομης σχέσης με έναν νεότερο υπάλληλο. Όπως ανέφεραν πηγές, φοβόταν ότι θα γινόταν αντικείμενο χλευασμού εξαιτίας της υπόθεσης, ενώ δεν στάθηκε στο πλευρό της εν διαστάσει πλέον σύζυγό του κατά τη διάρκεια προώθησης της ταινίας.
Ο Έρμπαν δεν είχε συνοδεύσει την Κίντμαν το 2024 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας της, ούτε όταν το φιλμ άνοιξε το Φεστιβάλ του Τορόντο της ίδιας χρονιάς.
«Ο Κιθ δεν ήθελε την ταινία, ούτε καν ήθελε να βλέπει τη Νικόλ να προωθεί την ταινία», δήλωσε ένας άνθρωπος του Χόλιγουντ. Μια άλλη πηγή ισχυρίστηκε ότι ο 57χρονος Άρβαν φοβόταν ότι θα γινόταν αντικείμενο χλευασμού εξαιτίας του θέματος της ταινίας.
Πράγματι, τον περασμένο Ιούλιο, ο τραγουδιστής τερμάτισε συνέντευξή του στο αυστραλιανό ραδιόφωνο, όταν ρωτήθηκε για τις ερωτικές σκηνές της Κίντμαν με νεότερους ηθοποιούς. «Τι σκέφτεται ο Κιθ Έρμπαν όταν βλέπει την όμορφη γυναίκα του με όμορφους νεότερους άντρες όπως ο Ζακ Έφρον να έχουν αυτές τις όμορφες ερωτικές σκηνές στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο;», τον είχε ρωτήσει ο παρουσιαστής.
Ο Κιθ Έρμπαν δεν είχε, μέχρι τώρα, δείξει να προβληματίζεται με τα επαγγελματικά της ηθοποιού. Η Κίντμαν έχει χτίσει την καριέρα της παίζοντας γυναίκες που αμφισβητούν τους κανόνες, σε ταινίες, όπως το «Eyes Wide Open» το 1999 με τον πρώην σύζυγό της Τομ Κρουζ. Μέσα από τους ρόλους της έχει φωτίσειεπίσης ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες — από την ενδοοικογενειακή βία στο «Big Little Lies» μέχρι τη σεξουαλική απογοήτευση στο «Babygirl».
Στο φιλμ της Χαλίνα Ράιν, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υποδύεται μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο που διακινδυνεύει την καριέρα και την οικογένειά της, εξαιτίας μιας παράνομης σχέσης με έναν νεότερο υπάλληλο. Όπως ανέφεραν πηγές, φοβόταν ότι θα γινόταν αντικείμενο χλευασμού εξαιτίας της υπόθεσης, ενώ δεν στάθηκε στο πλευρό της εν διαστάσει πλέον σύζυγό του κατά τη διάρκεια προώθησης της ταινίας.
Ο Έρμπαν δεν είχε συνοδεύσει την Κίντμαν το 2024 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας της, ούτε όταν το φιλμ άνοιξε το Φεστιβάλ του Τορόντο της ίδιας χρονιάς.
Keith Urban not-so secretly hated Nicole Kidman’s ‘Babygirl’ movie: sources https://t.co/F8y9CXv55i pic.twitter.com/Qc2rrRFglY— Page Six (@PageSix) October 3, 2025
Πράγματι, τον περασμένο Ιούλιο, ο τραγουδιστής τερμάτισε συνέντευξή του στο αυστραλιανό ραδιόφωνο, όταν ρωτήθηκε για τις ερωτικές σκηνές της Κίντμαν με νεότερους ηθοποιούς. «Τι σκέφτεται ο Κιθ Έρμπαν όταν βλέπει την όμορφη γυναίκα του με όμορφους νεότερους άντρες όπως ο Ζακ Έφρον να έχουν αυτές τις όμορφες ερωτικές σκηνές στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο;», τον είχε ρωτήσει ο παρουσιαστής.
Ο Κιθ Έρμπαν δεν είχε, μέχρι τώρα, δείξει να προβληματίζεται με τα επαγγελματικά της ηθοποιού. Η Κίντμαν έχει χτίσει την καριέρα της παίζοντας γυναίκες που αμφισβητούν τους κανόνες, σε ταινίες, όπως το «Eyes Wide Open» το 1999 με τον πρώην σύζυγό της Τομ Κρουζ. Μέσα από τους ρόλους της έχει φωτίσειεπίσης ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες — από την ενδοοικογενειακή βία στο «Big Little Lies» μέχρι τη σεξουαλική απογοήτευση στο «Babygirl».
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα