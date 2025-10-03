Η Ελένη Φουρέιρα «μεταμορφώθηκε» σε Πέγκυ Καρρά στο TikTok - Δείτε το βίντεο
Η Ελένη Φουρέιρα «μεταμορφώθηκε» σε Πέγκυ Καρρά στο TikTok - Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τη σκηνή όπου η «Πέγκυ» χωρίζει με τον «Μάνθο» και σκέφτεται να κόψει τα μαλλιά της καρέ
Μία χιουμοριστική ανάρτηση έκανε η Ελένη Φουρέιρα στα social media και πιο συγκεκριμένα, στο TikTok. Η τραγουδίστρια επέλεξε να υποδυθεί την «Πέγκυ Καρρά», τον ρόλο που έπαιξε η Μαρία Λεκάκη στη σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης».
Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Φουρέιρα θυμήθηκε την Πέγκυ Καρρά να χωρίζει με τον Μάνθο και να σκέφτεται να κόψει τα μαλλιά της καρέ. Με έντονο χιούμορ, η τραγουδίστρια αναβίωσε τη σκηνή, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral.
Το κλιπ συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, ενώ δεν ήταν λίγοι οι θαυμαστές της που την αποθέωσαν στα σχόλια, λέγοντάς της πόσο της ταιριάζει ο ρόλος.
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Πιο συγκεκριμένα, η Ελένη Φουρέιρα θυμήθηκε την Πέγκυ Καρρά να χωρίζει με τον Μάνθο και να σκέφτεται να κόψει τα μαλλιά της καρέ. Με έντονο χιούμορ, η τραγουδίστρια αναβίωσε τη σκηνή, με το βίντεο να γίνεται γρήγορα viral.
Το κλιπ συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές μέσα σε λίγες ώρες, ενώ δεν ήταν λίγοι οι θαυμαστές της που την αποθέωσαν στα σχόλια, λέγοντάς της πόσο της ταιριάζει ο ρόλος.
Δείτε το βίντεο
@iamfoureira
Bloopers 😂 @thirdkiddo♬ original sound - Βερόνικα Δεσύλλα
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα