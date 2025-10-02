H Λόρα Ντερν άνοιξε την επίδειξη της Γκαμπριέλα Χερστ στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Λόρα Ντερν κάνοντας το ντεμπούτο της στην πασαρέλα για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 της Γκαμπριέλα Χερστ.

Την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι άνοιξε ηΜε καλεσμένες στην πρώτη σειρά τις Κουίντα Μπράνσον, Ολίβια Παλέρμο και Κοκό Ροσά, η Ντερν άνοιξε την επίδειξη φορώντας ένα λευκό φόρεμα με λεπτές τιράντες, το οποίο ήταν κεντημένο με εκατοντάδες τρισδιάστατα λουλούδια σε κρεμ απόχρωση. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με σανδάλια σε boho στυλ.Σύμφωνα με το «E! News», το ντεμπούτο της Ντερν δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς διατηρεί μακροχρόνια σχέση με τη σχεδιάστρια έχοντας επιλέξει αρκετές φορές τις δημιουργίες της.Το 2017, στην πρώτη της εμφάνιση στο Met Gala, φόρεσε ρούχο της Χερστ με γεωμετρικά κοψίματα σε έντονο μπλε χρώμα.: AFP