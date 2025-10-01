Ντέιβιντ Μπόουι: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του στο Βερολίνο θα κάνει πρεμιέρα το 2026
Το 90λεπτο ντοκιμαντέρ με προσωρινό τίτλο «Bowie In Berlin» θα εξερευνήσει τη ζωή του αείμνηστου θρύλου της ροκ μεταξύ 1976 και 1978
Ένα νέο ντοκιμαντέρ, που θα εξερευνήσει την περίοδο που ο Ντέιβιντ Μπόουι έζησε στο Βερολίνο μεταξύ 1976 και 1978, ανακοινώθηκε ότι θα κάνει πρεμιέρα το 2026.
Το 90λεπτο ντοκιμαντέρ με προσωρινό τίτλο «Bowie In Berlin» θα προβληθεί στο BBC Two και στο BBC iPlayer το φθινόπωρο του 2026.
Ο Μπόουι μετακόμισε στο Βερολίνο το 1976 για να απαλλαγεί από τον εθισμό του στην κοκαΐνη και να αλλάξει πορεία στην καριέρα του. Η μετακόμιση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς πυροδότησε στη δημιουργία τριών θρυλικών άλμπουμ: «Low», «Heroes» και «Lodger» - επίσης γνωστά ως η Τριλογία του Βερολίνου.
Το «Bowie In Berlin» θα περιλαμβάνει αρχειακό υλικό του ίδιου του θρυλικού μουσικού, καθώς και σπάνιες συνεντεύξεις με τέσσερις γυναίκες, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βερολίνο, την Κλερ Σένστοουν, τη Ρόμι Χάαγκ, τη Σάρα-Ρένα Χάιν και τη Σίντνε Ρόουμ. Ο Μπόουι θεωρούσε και τις τέσσερις γυναίκες μούσες του, με καθεμία να προσφέρει στον μουσικό μια διαφορετική προσέγγιση στην τέχνη και τη ζωή.
«Οι τέσσερις γυναίκες είδαν έναν Μπόουι που κανείς άλλος δεν είδε» αναφέρεται σε ανακοίνωση του «BBC» για το ντοκιμαντέρ. «Όλες του έδωσαν κάτι διαφορετικό, βοηθώντας την αναγέννησή του σε έναν καλλιτέχνη που δεν χρειαζόταν πλέον να κρύβεται πίσω από χαρακτήρες, αλλά ήταν ευτυχισμένος να ερμηνεύει τον εαυτό του - τον Ντέιβιντ Ρόμπερτ Τζόουνς».
Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί ο Φράνσις Γουέιτλι, ο οποίος στο παρελθόν έχει σκηνοθετήσει και άλλα ντοκιμαντέρ για τον Μπόουι, όπως τα «David Bowie: Finding Fame», «David Bowie: Five Years» και «David Bowie: The Last Five Years». Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο δημιουργός ντοκιμαντέρ, συγγραφέας και παρουσιαστής Λούις Θέρου, ο οποίος έκανε λόγο για ονειρεμένο πρότζεκτ και για τέλειο συνδυασμό σκηνοθέτη και υλικού.
