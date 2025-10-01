Ντέιβιντ Μπόουι: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του στο Βερολίνο θα κάνει πρεμιέρα το 2026
GALA
Ντέιβιντ Μπόουι Ντοκιμαντέρ

Ντέιβιντ Μπόουι: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του στο Βερολίνο θα κάνει πρεμιέρα το 2026

Το 90λεπτο ντοκιμαντέρ με προσωρινό τίτλο «Bowie In Berlin» θα εξερευνήσει τη ζωή του αείμνηστου θρύλου της ροκ μεταξύ 1976 και 1978

Ντέιβιντ Μπόουι: Ντοκιμαντέρ για τη ζωή του στο Βερολίνο θα κάνει πρεμιέρα το 2026
Ελένη Μήτση
Ένα νέο ντοκιμαντέρ, που θα εξερευνήσει την περίοδο που ο  Ντέιβιντ Μπόουι έζησε στο Βερολίνο μεταξύ 1976 και 1978, ανακοινώθηκε ότι θα κάνει πρεμιέρα το 2026.

Το 90λεπτο ντοκιμαντέρ με προσωρινό τίτλο «Bowie In Berlin» θα προβληθεί στο BBC Two και στο BBC iPlayer το φθινόπωρο του 2026.

Ο Μπόουι μετακόμισε στο Βερολίνο το 1976 για να απαλλαγεί από τον εθισμό του στην κοκαΐνη και να αλλάξει πορεία στην καριέρα του. Η μετακόμιση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς πυροδότησε στη δημιουργία τριών θρυλικών άλμπουμ: «Low», «Heroes» και «Lodger» - επίσης γνωστά ως η Τριλογία του Βερολίνου.

Το «Bowie In Berlin» θα περιλαμβάνει αρχειακό υλικό του ίδιου του θρυλικού μουσικού, καθώς και σπάνιες συνεντεύξεις με τέσσερις γυναίκες, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Βερολίνο, την Κλερ Σένστοουν, τη Ρόμι Χάαγκ, τη Σάρα-Ρένα Χάιν και τη Σίντνε Ρόουμ. Ο Μπόουι θεωρούσε και τις τέσσερις γυναίκες μούσες του, με καθεμία να προσφέρει στον μουσικό μια διαφορετική προσέγγιση στην τέχνη και τη ζωή.

«Οι τέσσερις γυναίκες είδαν έναν Μπόουι που κανείς άλλος δεν είδε» αναφέρεται σε ανακοίνωση του «BBC» για το ντοκιμαντέρ. «Όλες του έδωσαν κάτι διαφορετικό, βοηθώντας την αναγέννησή του σε έναν καλλιτέχνη που δεν χρειαζόταν πλέον να κρύβεται πίσω από χαρακτήρες, αλλά ήταν ευτυχισμένος να ερμηνεύει τον εαυτό του - τον Ντέιβιντ Ρόμπερτ Τζόουνς».

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθετεί ο Φράνσις Γουέιτλι, ο οποίος στο παρελθόν έχει σκηνοθετήσει και άλλα ντοκιμαντέρ για τον Μπόουι, όπως τα «David Bowie: Finding Fame», «David Bowie: Five Years» και «David Bowie: The Last Five Years». Εκτελεστικός παραγωγός είναι ο δημιουργός ντοκιμαντέρ, συγγραφέας και παρουσιαστής Λούις Θέρου, ο οποίος έκανε λόγο για ονειρεμένο πρότζεκτ και για τέλειο συνδυασμό σκηνοθέτη και υλικού.

Φωτογραφία άρθρου: AFP

Ειδήσεις σήμερα:

Πώς εμπλέκεται ο Κοκλώνης στην υπόθεση με τα εικονικά τιμολόγια - Παρακολουθούσαν τα κινητά συνεργατών του, «δεν έχω καμία σχέση» λέει ο παραγωγός

Απολύθηκε ο Τούρκος δημοσιογράφος μετά το «πήραμε τον π@@» για τη συνάντηση Τραμπ με Ερντογάν - Δείτε το βίντεο έξω από τον Λευκό Οίκο

Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε την οικογένεια - Συνελήφθη ο γιος του
Ελένη Μήτση

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης