Τζέισον Ντερούλο: Αδέρφια τον μηνύουν για σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του - Η απάντησή του

Στη μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από δύο αδέρφια, τα οποία υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια εργασιών στο πολυτελές σπίτι του στο Λος Άντζελες, απάντησε οΣύμφωνα με δημοσίευμα του Us Weekly, ο τραγουδιστής κατέθεσε στις 25 Αυγούστου δήλωση με μια σειρά από υπερασπιστικούς ισχυρισμούς. Στην κατάθεσή του, ο Τζέισον Ντερούλο αρνείται κάθε ευθύνη, τονίζοντας ότι οι τραυματισμοί του Αλβάρο και του Χουάν Ζετίνα προκλήθηκαν είτε από τρίτα μέρη, είτε από «ανωτέρα βία» που δεν μπορούσε να προβλέψει ή να αποτρέψει. Παράλληλα, κατηγορεί τους ίδιους τους ενάγοντες για αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι συνέβαλαν στους ισχυριζόμενους τραυματισμούς.Η μήνυση, που κατατέθηκε στις 8 Μαΐου, στρέφεται όχι μόνο κατά του Τζέισον Ντερούλο αλλά και των γονιών του, της κατασκευαστικής εταιρείας PePe Construction και άλλων συνεργατών, με κατηγορίες για αμέλεια, ηθελημένη πρόκληση ψυχικής οδύνης, παράνομη απόλυση και παραβίαση του εργατικού κώδικα.Ο Αλβάρο υποστηρίζει ότι τραυματίστηκε σοβαρά στις 12 Μαρτίου 2024, όταν έπεσε από ασταθές και ελαττωματικό ικρίωμα στον χώρο εργασιών, με αποτέλεσμα να παραμείνει κλινήρης για έξι μήνες. Ο ίδιος δηλώνει ότι στη συνέχεια του ζητήθηκε να υπογράψει παραίτηση από τυχόν νομικές αξιώσεις με αντάλλαγμα τη συνέχιση της αμοιβής του, αίτημα που αρνήθηκε. Ο αδελφός του, Χουάν, ισχυρίζεται ότι απολύθηκε σε αντίποινα, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εισοδημάτων του.Οι δύο αδερφοί δηλώνουν ότι βίωσαν έντονη συναισθηματική φόρτιση, άγχος και ταπείνωση, κατηγορώντας την οικογένεια Ντερούλο ότι ενήργησε με δόλο και συνειδητή αδιαφορία για την υγεία και την ασφάλειά τους. Ο Ντερούλο, από την πλευρά του, ζητά την πλήρη απόρριψη της αγωγής, με την υπόθεση να παραμένει σε εξέλιξη.Shutterstock