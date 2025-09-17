Μαρία Κάλλας: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με αφορμή την επέτειο του θανάτου της
Μαρία Κάλλας: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με αφορμή την επέτειο του θανάτου της
Το στιγμιότυπο που τράβηξε ο Κλεισθένης τη θρυλική σοπράνο χρονολογείται στο 1961
Σαν χθες, 16 Σεπτεμβρίου το 1977 έφυγε από τη ζωή η Μαρία Κάλλας, σε ηλικία μόλις 53 χρονών. Η σπουδαία σοπράνο άφησε την τελευταία της πνοή, στο Παρίσι, με τον θάνατό της να οφείλεται σε καρδιακή ανακοπή.
Με αφορμή την ημέρα, μία αδημοσίευτη φωτογραφία της Μαρίας Κάλλας από το 1961 ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Κλεισθένη στο Instagram. Ο ίδιος υπήρξε για πολλά χρόνια φωτογράφος της, με πολλά αρχεία από την εποχή εκείνη να μην έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, αναφέρεται: «Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 1977 έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας στο Παρίσι σε ηλικία μολις 53 χρόνων. Και το στούντιο του Κλεισθένη την θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία το 1961 στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Ο Κλεισθένης υπήρξε για πολλά χρόνια φωτογράφος της όσο εκείνη βρισκόταν στην Αθήνα είτε για κάποια εμφάνιση της είτε με τον Ωνάση. Εκατοντάδες φωτογραφίες της υπάρχουν στο αρχείο του Κλεισθένη που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας».
Δείτε τη φωτογραφία
Με αφορμή την ημέρα, μία αδημοσίευτη φωτογραφία της Μαρίας Κάλλας από το 1961 ήρθε στο φως της δημοσιότητας, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Κλεισθένη στο Instagram. Ο ίδιος υπήρξε για πολλά χρόνια φωτογράφος της, με πολλά αρχεία από την εποχή εκείνη να μην έχουν κυκλοφορήσει ποτέ.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, αναφέρεται: «Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου 1977 έφυγε από τη ζωή η σπουδαία Ελληνίδα σοπράνο Μαρία Κάλλας στο Παρίσι σε ηλικία μολις 53 χρόνων. Και το στούντιο του Κλεισθένη την θυμάται με μια αδημοσίευτη φωτογραφία το 1961 στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Ο Κλεισθένης υπήρξε για πολλά χρόνια φωτογράφος της όσο εκείνη βρισκόταν στην Αθήνα είτε για κάποια εμφάνιση της είτε με τον Ωνάση. Εκατοντάδες φωτογραφίες της υπάρχουν στο αρχείο του Κλεισθένη που δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας».
Δείτε τη φωτογραφία
Ειδήσεις σήμερα:
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Τα μηνύματα από την προσχώρηση Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - Το παρασκήνιο της προσέγγισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πώς μία μητέρα στο Τέξας «έσωσε» τον 6χρονο γιο της που σταμάτησε να περπατά, να μιλά και να αναπνέει μόνος του
Champions League: Απίθανη πρεμιέρα με θέαμα και ανατροπές - Δείτε τα 23 γκολ της βραδιάς
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα