Ο Μπράιαν Κράνστον αποκάλυψε πώς έμαθε ότι βραβεύτηκε στα Creative Arts Emmy Awards 2025 για την ερμηνεία του στο «The Studio»
Ο Μπράιαν Κράνστον αποκάλυψε πώς έμαθε ότι βραβεύτηκε στα Creative Arts Emmy Awards 2025 για την ερμηνεία του στο «The Studio»
Ο 69χρονος ηθοποιός εξομολογήθηκε στην ίδια συνέντευξη πως δεν θυμόταν πως ήταν υποψήφιος
Τη στιγμή που έμαθε ότι βραβεύτηκε στα Creative Arts Emmy Awards 2025 για την ερμηνεία του στη σειρά «The Studio» περιέγραψε ο Μπράιαν Κράνστον, ο οποίος απουσίαζε από την τελετή απονομής. Πρόκειται για μια ξεχωριστή τελετή των Emmy Awards που πραγματοποιείται λίγες ημέρες πριν από την κεντρική βραδιά.
Ο 69χρονος ηθοποιός που κέρδισε στην κατηγορία Guest Actor εξομολογήθηκε ότι δεν περίμενε καθόλου ότι θα νικήσει, ενώ εξήγησε ότι δεν ήταν παρών, αφού πήγε σε έναν γάμο στη Μινεσότα. Μιλώντας στο Jimmy Kimmel Live!, ο Κράνστον ανέφερε: «Γιορτάζαμε και αυτό είχε κανονιστεί εδώ και πολύ καιρό. Οπότε η μητέρα της νύφης, η Κάλεν, ήρθε και μου είπε “Κέρδισες”. Και στην αρχή κοίταξα το πιάτο μου και είπα “Στο ποιος πήρε το περισσότερο φαγητό;” Και μου είπε “Όχι”».
Στη συνέχεια, τόνισε ότι είχε ξεχάσει εντελώς πως ήταν υποψήφιος: «Μου είχε διαφύγει. Πρέπει να πω ότι αυτό δεν μεταδόθηκε, έτσι δεν είναι; Οπότε σκέφτομαι, αν ένα Emmy δεν μεταδίδεται, το κέρδισες πραγματικά;»
Για να αναπληρώσει τη χαμένη στιγμή, ο Τζίμι Κίμελ του ετοίμασε μια χιουμοριστική «τελετή» στο πλατό. Ο Κράνστον υποδύθηκε τον νικητή, προσπαθώντας να θυμηθεί ποιον να ευχαριστήσει, όταν ο Κίμελ τον διέκοψε, λέγοντας: «Λυπάμαι, ο χρόνος σας τελείωσε» — σατιρίζοντας τον τρόπο που διακόπτουν τους μακροσκελείς λόγους.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Κράνστον θυμήθηκε την πρώτη φορά που είχε κερδίσει Emmy — καθώς αυτή είναι η έβδομη νίκη του, μετρώντας τέσσερα βραβεία για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Breaking Bad» και δύο ως παραγωγός της σειράς. «Όταν κέρδισα το πρώτο μου Emmy, κοιμήθηκα μαζί του», είπε γελώντας. «Και το επόμενο πρωί είχα τρύπες στο πρόσωπό μου».
Πρόσθεσε επίσης ότι φυλάσσει όλα του τα βραβεία στο γραφείο του. «Στο γραφείο μου στον επάνω όροφο, όπου έχω μικρούς θησαυρούς μου», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν θέλω να βρίσκονται στους κύριους χώρους του σπιτιού», πρόσθεσε.
Στη σειρά The Studio, ο Κράνστον υποδύεται τον διευθύνοντα σύμβουλο της Continental Studios, Γκρίφιν Μιλ. Ο Σεθ Ρόγκεν, που συνυπογράφει το σενάριο της σειράς, πρωταγωνιστεί ως Ματ Ρέμικ, ένας κινηματογραφικός παραγωγός που εξακολουθεί να πιστεύει στις πρωτότυπες ταινίες και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Continental Studios μετά την ευκαιρία που του δίνει ο Γκρίφιν.
Ο 69χρονος ηθοποιός που κέρδισε στην κατηγορία Guest Actor εξομολογήθηκε ότι δεν περίμενε καθόλου ότι θα νικήσει, ενώ εξήγησε ότι δεν ήταν παρών, αφού πήγε σε έναν γάμο στη Μινεσότα. Μιλώντας στο Jimmy Kimmel Live!, ο Κράνστον ανέφερε: «Γιορτάζαμε και αυτό είχε κανονιστεί εδώ και πολύ καιρό. Οπότε η μητέρα της νύφης, η Κάλεν, ήρθε και μου είπε “Κέρδισες”. Και στην αρχή κοίταξα το πιάτο μου και είπα “Στο ποιος πήρε το περισσότερο φαγητό;” Και μου είπε “Όχι”».
Στη συνέχεια, τόνισε ότι είχε ξεχάσει εντελώς πως ήταν υποψήφιος: «Μου είχε διαφύγει. Πρέπει να πω ότι αυτό δεν μεταδόθηκε, έτσι δεν είναι; Οπότε σκέφτομαι, αν ένα Emmy δεν μεταδίδεται, το κέρδισες πραγματικά;»
Για να αναπληρώσει τη χαμένη στιγμή, ο Τζίμι Κίμελ του ετοίμασε μια χιουμοριστική «τελετή» στο πλατό. Ο Κράνστον υποδύθηκε τον νικητή, προσπαθώντας να θυμηθεί ποιον να ευχαριστήσει, όταν ο Κίμελ τον διέκοψε, λέγοντας: «Λυπάμαι, ο χρόνος σας τελείωσε» — σατιρίζοντας τον τρόπο που διακόπτουν τους μακροσκελείς λόγους.
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Στη συνέχεια της συνέντευξης, ο Κράνστον θυμήθηκε την πρώτη φορά που είχε κερδίσει Emmy — καθώς αυτή είναι η έβδομη νίκη του, μετρώντας τέσσερα βραβεία για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Breaking Bad» και δύο ως παραγωγός της σειράς. «Όταν κέρδισα το πρώτο μου Emmy, κοιμήθηκα μαζί του», είπε γελώντας. «Και το επόμενο πρωί είχα τρύπες στο πρόσωπό μου».
Πρόσθεσε επίσης ότι φυλάσσει όλα του τα βραβεία στο γραφείο του. «Στο γραφείο μου στον επάνω όροφο, όπου έχω μικρούς θησαυρούς μου», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν θέλω να βρίσκονται στους κύριους χώρους του σπιτιού», πρόσθεσε.
Στη σειρά The Studio, ο Κράνστον υποδύεται τον διευθύνοντα σύμβουλο της Continental Studios, Γκρίφιν Μιλ. Ο Σεθ Ρόγκεν, που συνυπογράφει το σενάριο της σειράς, πρωταγωνιστεί ως Ματ Ρέμικ, ένας κινηματογραφικός παραγωγός που εξακολουθεί να πιστεύει στις πρωτότυπες ταινίες και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Continental Studios μετά την ευκαιρία που του δίνει ο Γκρίφιν.
Ειδήσεις σήμερα
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Πώς έγινε το φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό: Το λάθος πριν τα τούνελ, η αναστροφή στον παράδρομο και η αντίθετη πορεία της 70χρονης - Δείτε χάρτες
«Φωνή λαού» στο Νεπάλ: Οι διαδηλωτές της Gen Z διάλεξαν ως μεταβατική πρωθυπουργό της χώρας μία 73χρονη πρώην δικαστικό, πολέμιο της διαφθοράς
Μαρουσώ Τζανετή: Είμαι μια χημικός που εργάζεται και ως μοντέλο - Η Ελληνίδα καλλονή «σαρώνει» τα editorials μόδας και τις πασαρέλες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα