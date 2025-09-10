Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Η Τζίτζι Χαντίντ πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της Ραπουνζέλ στην ταινία «Tangled»
Το μοντέλο μίλησε για την εμπειρία της στο remake της ταινίας, το οποίο στη συνέχεια ακυρώθηκε
Η Τζίτζι Χαντίντ αποκάλυψε ότι πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της Ραπουνζέλ στο remake της ταινίας «Tangled» προτού το πρότζεκτ ακυρωθεί.
Σε νέα συνέντευξη στη «Vogue», η Χαντίντ δήλωσε ότι είναι «πραγματικά περήφανη» για το πώς εξελίχθηκε η οντισιόν της. Μαζί με την Κένταλ Τζένερ, η Χαντίντ φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου και στη συνέντευξή της στο περιοδικό αναφέρθηκε στην προετοιμασία που έκανε.
Το μοντέλο μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην υποκριτική, αλλά έχει εμφανιστεί σε πολλά μουσικά βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των «Bad Blood» της Τέιλορ Σουίφτ το 2015 και «Pillowtalk» του Ζέιν Μάλικ το 2016, καθώς είχε και μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία «Ocean’s 8».
«Είμαι πραγματικά περήφανη για την οντισιόν. Ήξερα ότι θα προχωρούσαν με μια πραγματική τραγουδίστρια, αλλά θα σας δείξω τη σκηνή της οντισιόν μου αργότερα» είπε στη συνάδελφό της Κάιλι Τζένερ προσθέτοντας ότι έκανε μαθήματα φωνητικής για να προετοιμαστεί.
Η ταινία κινουμένων σχεδίων, στην οποία η Μάντι Μουρ δάνεισε τη φωνή της στη «Rapunzel» βασίστηκε στο ομότιτλο παραμύθι των αδερφών Γκριμ. Γυρισμένη με προϋπολογισμό 260 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία κινουμένων σχεδίων «Tangled» είχε συνολικά έσοδα 592,5 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και συγκέντρωσε θετικές κριτικές από κριτικούς και κοινό.
Τον Δεκέμβριο του 2024 ανακοινώθηκε ότι το live-action remake του «Tangled» βρισκόταν σε εξέλιξη. Ωστόσο, η Disney φέρεται να σταμάτησε τη συγκεκριμένη εκδοχή της ταινίας τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, μετά την απογοητευτική εισπρακτική απόδοση του remake μεγάλου προϋπολογισμού «Snow White» με πρωταγωνίστριες τις Ρέιτσελ Ζέγκλερ και Γκαλ Γκαντότ.
Gigi Hadid reveals to Vogue she auditioned to play Rapunzel in live-action ‘Tangled’ but didn’t get the role:— Pop Crave (@PopCrave) September 9, 2025
“I was really proud of my scene. The singing…I knew they were going to go with a real singer.” pic.twitter.com/W6l3HNhbBz
