Στο πλευρό του σκηνοθέτη που καταδικάστηκε για απάτη σε βάρος του Netflix ο Κιάνου Ριβς, ζητά επιείκεια από τον δικαστή

Ο Ρινς κατηγορήθηκε αρχικά για υπεξαίρεση 11 εκατομμυρίων δολαρίων από το Netflix τον Μάρτιο του 2025. Κρίθηκε ένοχος για μία κατηγορία ηλεκτρονικής απάτης και μία κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, σε δίκη που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο 61χρονος ηθοποιός είχε συνεργαστεί με τον Ρινς στην ταινία 47 Ronin του 2013, στην οποία ο ηθοποιός υποδύθηκε έναν σαμουράι στην Ιαπωνία του 17ου αιώνα.







Ο Ριβς σημείωσε ότι ο ίδιος και ο Ρινς έγιναν φίλοι τα χρόνια μετά τη συνεργασία τους στο 47 Ronin και ότι μάλιστα είχε παρευρεθεί στον γάμο του Ρινς το 2014 στην Ουρουγουάη. Ο Ριβς ανέφερε ότι ο Ρινς του είχε δείξει κάποτε μια ημιτελή εκδοχή του White Horse, της σειράς που είχε αναλάβει να δημιουργήσει για λογαριασμό του Netflix, αλλά δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Σύμφωνα με άρθρο των New York Times το 2023, ο Ριβς είχε επενδύσει οικονομικά στη σειρά και ήταν παραγωγός του πρότζεκτ.







«Φυσικά, δεν είμαι θεραπευτής ή ψυχολόγος. Γράφω, αντίθετα, ως καλλιτέχνης και φίλος του. Κατά τη γνώμη μου, ο Καρλ μπορεί να υπονομεύει τον εαυτό του, διευρύνοντας την κλίμακα, το εύρος και το πεδίο όσων είχαν συμφωνηθεί, με αποτέλεσμα να φέρνει τον εαυτό του και τους αντισυμβαλλομένους του σε αντιπαράθεση. Δεν σκοπεύω να το αναφέρω αυτό ως δικαιολογία ή υποβάθμιση όσων κρίθηκε ότι έκανε, αλλά το προσφέρω αποκλειστικά ίσως ως μια εξήγηση για το γιατί», συνέχισε ο ηθοποιός.



Τον Δεκέμβριο, η Εισαγγελία των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανέφερε σε ανακοίνωσή της σχετικά με την καταδίκη του Ρινς ότι ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε τα χρήματα που του είχε δώσει το Netflix «για να κερδοσκοπήσει σε κρυπτονομίσματα, καθώς και για προσωπικά έξοδα και είδη πολυτελείας, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 1,7 εκατομμύρια δολάρια σε λογαριασμούς πιστωτικών καρτών, 3,3 εκατομμύρια δολάρια σε έπιπλα, αντίκες και στρώματα, 387.000 δολάρια σε ελβετικό ρολόι και τουλάχιστον 2,4 εκατομμύρια δολάρια σε πέντε Rolls-Royce και μία κόκκινη Ferrari»



Βάσει της ανακοίνωσης του Δεκεμβρίου από τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, το Netflix πλήρωσε περίπου 44 εκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή του White Horse και στη συνέχεια έστειλε στον Ρινς επιπλέον 11 εκατομμύρια, αφού εκείνος «απαίτησε ακόμη περισσότερα χρήματα» από την πλατφόρμα για να ολοκληρώσει τη σειρά τον Μάρτιο του 2020.



Πέρα από τα προσωπικά έξοδα για τα οποία ο Ρινς κρίθηκε ένοχος ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα, φέρεται επίσης να «εκμεταλλεύτηκε αυτά τα κεφάλαια για να πραγματοποιήσει σειρά προσωπικών αγορών» και γρήγορα έχασε πάνω από τα μισά από τα 11 εκατομμύρια δολάρια.



Σύμφωνα με τους Times, η ψυχική υγεία του Ρινς τέθηκε υπό αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής της σειράς. Το ίδιο μέσο είχε αναφέρει το 2023 ότι ο Ριβς είχε ακόμη και παρευρεθεί σε παρέμβαση που οργανώθηκε στο σπίτι του Ρινς στο Λος Άντζελες στα τέλη του 2019.

Όπως ανέφερε το Variety την Τετάρτη 27 Μαΐου, η ποινή του Ρινς θα ανακοινωθεί στις 29 Ιουνίου, ενώ οι εισαγγελείς θα καταθέσουν την πρότασή τους για την ποινή προς τον δικαστή έως τις 16 Ιουνίου. Ο δικαστής είναι πιθανό να διατάξει τον Ρινς να καταβάλει 11 εκατομμύρια δολάρια στο Netflix ως αποζημίωση, όπως ανέφερε το Variety, ενώ το Netflix ζητά επιπλέον 4,4 εκατομμύρια δολάρια για τις δικές του δικηγορικές αμοιβές.



«Έχω δει τον Καρλ να φέρνει εξαιρετική χαρά και ζεστασιά στους ανθρώπους γύρω του. Τον έχω δει να εμπνέει δημιουργικά άλλους μέσα από τη δημιουργικότητα και το όραμά του», έγραψε μεταξύ άλλων ο Ριβς στην επιστολή του. «Έχω δει και έχω υπάρξει μέρος υπέροχων καλλιτεχνικών περιβαλλόντων, όπου έγινε εξαιρετική δουλειά μαζί του».



Παράλληλα, τόνισε ότι: «Ελπίζω να μπορέσετε να βρείτε επιείκεια για αυτόν τον άνθρωπο. Στον βαθμό που το κρίνετε κατάλληλο, πιστεύω ότι μια τέτοια επιείκεια θα ήταν μια πράξη επούλωσης, μαζί με την τιμωρία με την οποία θα ζήσει. Σας ευχαριστώ για την εξέτασή σας».