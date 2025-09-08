Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Η Μάργκελιζ θυμήθηκε τη συνεργασία της με τον Ντι Κάπριο στην ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»: Νόμιζα ότι ήταν γκέι
Η 84χρονη ηθοποιός περιέγραψε τη στιγμή που ο σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε μπροστά της με φόρεμα
Για την απροσδόκητη φιλία που ανέπτυξε με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στα γυρίσματα της ταινίας«Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μπαζ Λούρμαν, μίλησε η Μίριαμ Μάργκελιζ, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά είχε πιστέψει λανθασμένα πως ο νεαρός τότε ηθοποιός ήταν γκέι.
Στο φιλμ του 1996, που έμελλε να γίνει αγαπημένη σύγχρονη μεταφορά του σαιξπηρικού έργου, εκείνη υποδύθηκε τη Νανά, δίπλα στον Ντι Κάπριο ως Ρωμαίο και την Κλερ Ντέινς ως Ιουλιέτα.
Η 84χρονη ηθοποιός, σε συνέντευξή της στην Daily Mail και στο podcast «The Life of Bryony», με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου «The Little Book of Miriam», θυμήθηκε πως οι δυο τους περνούσαν ώρες μαζί στα παζάρια της Πόλης του Μεξικού, όταν ο Ντι Κάπριο εμφανίστηκε ξαφνικά με… φόρεμα.
Όπως είπε: «Νόμιζα ότι ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν γκέι. Φορούσε ένα φόρεμα, και δεν ξέρω, ένιωθες πως ήθελε κάποιο σχόλιο. Νομίζω ότι του αρέσει να μιλούν οι άνθρωποι για εκείνον. Ήμασταν στην Πόλη του Μεξικού – κι αυτό είναι που κάνεις εκεί, πηγαίνεις για ψώνια. Στο γύρισμα είπα ότι ήθελα να πάω στα παζάρια και ο Λέο ρώτησε αν μπορούσε να έρθει μαζί μου. Ήρθε με ένα φόρεμα – δεν ξέρω γιατί το φορούσε, θα έπρεπε να τον ρωτήσετε. Θυμάμαι ότι ήταν σαν καλοκαιρινό φόρεμα – έκανε ζέστη εκείνη την ημέρα. Του είπα: “Νομίζω ότι είσαι γκέι”. Μου απάντησε: “Δεν είμαι, δεν είμαι”. Εγώ επέμενα, λέγοντας: “Νομίζω θα δεις ότι είσαι, κάνεις λάθος”».
Η Μάργκελιζ μίλησε με τρυφερότητα για τον Ντι Κάπριο, που τότε ήταν μόλις 21 ετών, λέγοντας: «Ήταν ένα πολύ καλό παιδί, ένας εξαιρετικός ηθοποιός και υπέροχος σύντροφος για ψώνια. Τον συμπάθησα πολύ. Μου άρεσε ο τρόπος που έβλεπε τη ζωή και ήταν καταπληκτικός στην ταινία. Η Κλερ ήταν επίσης θαυμάσια, πραγματικά αξιοσημείωτη – τόσο γλυκιά και ευάλωτη».
Miriam Margolyes: Leonardo DiCaprio wore a dress on our shopping trip together… I thought he was gay! https://t.co/xTQara5Jjx— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 8, 2025
