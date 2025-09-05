Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όταν ήρθε η αναγνωρισιμότητα με τις «Άγριες Μέλισσες», έχασα τον εαυτό μου
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όταν ήρθε η αναγνωρισιμότητα με τις «Άγριες Μέλισσες», έχασα τον εαυτό μου
Είχα πολύ μεγάλη διάσπαση, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός
Στην αναγνωρισιμότητα και στο πώς τη βίωσε αναφέρθηκε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, δηλώνοντας πως υπήρχαν στιγμές που ένιωθε να χάνει τον εαυτό της. Όπως εξήγησε η ηθοποιός, η πίεση από τις πολλές προτάσεις που δεχόταν και τα συνεχή τηλεφωνήματα της προκάλεσαν προβλήματα διάσπασης, οδηγώντας τη στο να κάνει λάθη.
Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό Vita, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη επισήμανε: «Είμαι αυτή που είμαι. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πως γίνεται να αλλάξεις. Βέβαια, όταν ήρθε η αναγνωρισιμότητα με τις «Άγριες Μέλισσες» και χτυπούσαν τα τηλέφωνα για προτάσεις και συνεντεύξεις, έχασα λίγο τον εαυτό μου, κυρίως όσον αφορούσε τη συγκέντρωση. Είχα πολύ μεγάλη διάσπαση. Μπορεί να ξεχνούσα, για παράδειγμα, να απαντήσω σε κάποια πρόταση για συνέντευξη – όχι από αγένεια, αλλά από έλλειψη διαχείρισης της πολλής πληροφορίας και των πολλών τηλεφωνημάτων. Έχω κάνει τέτοια λάθη».
Όσον αφορά στο πώς επιλέγει να «κινείται» σχετικά με τα μελλοντικά της σχέδια, σημείωσε: «Μου αρέσει να σχεδιάζω τους στόχους μου και να βαδίζω προς αυτούς, όχι όμως με ψυχαναγκασμό. Η προετοιμασία με φοβερή προσήλωση δεν είναι του χαρακτήρα μου καθώς εγώ μεταφράζω τους στόχους ως όνειρα. Ωστόσο, θέλω να προχωρώ με αποφασιστικότητα και διεκδίκηση. Και σίγουρα είμαι ένας άνθρωπος που έχει υπομονή, γι’ αυτό δεν το έβαλα κάτω όταν τα πράγματα δεν μου ήρθαν εύκολα σε σχέση με τη δουλειά».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
