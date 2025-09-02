H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Η Νεφέλη Φασούλη ποζάρει με ολόσωμο μαγιό στη θάλασσα - Δείτε τη φωτογραφία
H τραγουδίστρια έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για το τέλος του φετινού καλοκαιριού
Με ολόσωμο μαγιό πόζαρε η Νεφέλη Φασουλή στην παραλία λίγο πριν ξεκινήσουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
Η τραγουδίστρια έκανε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να στέκεται μπροστά από τη θάλασσα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα μοιράστηκε το ηλιοβασίλεμα.
«Κι επειδή θα αρχίσουν τα πρόμο και τα λάιβ, ποστάρω αυτά για να θυμάμαι» σχολίασε η Νεφελή Φασουλή στη λεζάντα της δημοσιεύσής της για το τέλος του φετινού καλοκαιριού και την έναρξη της νέας σεζόν.
Δείτε την ανάρτησή της
