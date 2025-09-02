Η Νεφέλη Φασούλη ποζάρει με ολόσωμο μαγιό στη θάλασσα - Δείτε τη φωτογραφία

Κι επειδή θα αρχίσουν τα πρόμο και τα λάιβ, ποστάρω αυτά για να θυμάμαι» σχολίασε η Νεφελή Φασουλή στη λεζάντα της δημοσιεύσής της για το τέλος του φετινού καλοκαιριού και την έναρξη της νέας σεζόν.

Με ολόσωμο μαγιό πόζαρε η Νεφέλη Φασουλή στην παραλία λίγο πριν ξεκινήσουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις.Η τραγουδίστρια έκανε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με την ίδια να στέκεται μπροστά από τη θάλασσα, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα μοιράστηκε το ηλιοβασίλεμα.