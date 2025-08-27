Μάικλ Κορς: «Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα» - Δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές του





Μάικλ Κορς για τις καλοκαιρινές διακοπές του, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στη χώρα που, όπως λέει, παραμένει αγαπημένος του προορισμός. Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας ανάρτησε φωτογραφίες στα social media, δείχνοντας στους ακολούθους του μερικά από τα σημεία όπου βρέθηκε.

Κορς να μην αποκάλυψε την ακριβή τοποθεσία όπου επέλεξε να αποδράσει με τον σύζυγό του Λανς ΛεΠέρ, μέσα όμως από τις εικόνες που μοιράστηκε και όσα έγραψε σε δημοσίευσή του στο Instagram, εξέφρασε την αγάπη του για την Ελλάδα και τους ανθρώπους της.

«

Την Ελλάδα επισκέφτηκε οΜπορεί ο«Η ζεστασιά των ανθρώπων, τα τιρκουάζ νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα… Πάντα με συναρπάζει να επιστρέφω στην αγαπημένη μου Ελλάδα!!» σημείωσε αρχικά ο σχεδιαστής μόδας και πρόσθεσεΕίμαστε πάντα σε κίνηση. Όπως είπε η Νταϊάνα Βρίλαντ, “το μάτι πρέπει να ταξιδεύει!”».