Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου ήταν τότε που οι δύο γιοι μου έλειπαν για τρία χρόνια
Μου είχαν κόψει την επικοινωνία, δεν μπορούσα ούτε να τηλεφωνήσω, ούτε να στείλω μήνυμα, πρόσθεσε η ποπ σταρ
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς παραδέχτηκε ότι ο γάμος της με τον Σαμ Ασγκάρι υπήρξε μια «ψεύτικη απόσπαση προσοχής», την περίοδο που η ίδια είχε «αποκοπεί» από τους δύο γιους της, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν Τζέιμς. Η ποπ σταρ μίλησε ανοιχτά για την αποξένωσή της από τα παιδιά της τα τελευταία τρία χρόνια μέσα από μια ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 24 Αυγούστου.
Όπως εξήγησε, η στρατηγική επιβίωσης της ήταν η άρνηση και τα δάκρυα. Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο γάμος της με τον Σαμ Ασγκάρι λειτουργούσε σχεδόν σαν «ψεύτικη απόσπαση προσοχής», ενώ εξήγησε ότι πλέον βιώνει μια διαδικασία επούλωσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη για τις καθημερινές χαρές, όπως το φαγητό.
«Είμαστε απλώς άνθρωποι, τόσο εύθραυστοι και ανθρώπινοι. Τα πιο δύσκολα χρόνια της ζωής μου ήταν εκείνα που οι δύο γιοι μου έλειπαν για τρία χρόνια», έγραψε στη λεζάντα μιας φωτογραφίας όπου ποζάρει γυμνή με γυρισμένη την πλάτη.
«Μου είχαν κόψει την επικοινωνία, δεν μπορούσα ούτε να τηλεφωνήσω ούτε να στείλω μήνυμα. Θυμάμαι ότι σε κατάσταση σοκ, το μυστικό μου για να επιβιώσω ήταν η άρνηση και πολλά δάκρυα. Είναι περίεργο, εγώ και ο Σαμ ήμασταν παντρεμένοι αλλά ένιωθα πως ήταν μια ψεύτικη απόσπαση προσοχής για να αντέξω την κατάσταση», πρόσθεσε.
Η 43χρονη ποπ σταρ αναφέρθηκε και στη διαδικασία επούλωσης που βιώνει σήμερα: «Ξέρω ότι επουλώνομαι γιατί νιώθω ξανά πείνα, σαν παιδί ή μωρό… πονάω από την πείνα και όταν τρώω είναι σαν να τρώω για πρώτη φορά στη ζωή μου».
Η ίδια συνέχισε: «Πιστεύω ότι, αν και αγαπούσα το σπίτι μου, υπήρχε υπερβολική κακοποίηση και τραύμα εκεί μέσα… Σήμερα ευχαριστώ τον Ιησού για το φαγητό. Είναι σαν να λέω στους άλλους ΟΧΙ… να παίρνω πίσω το σώμα μου… και να τους δείχνω πραγματικά από πού προέρχομαι». «Η ψυχή μου δεν είχε βιώσει ποτέ έτσι το φαγητό… τόσο αστείο και ντροπιαστικό, αλλά τώρα θα φάω παγωτό μπισκότο… ο Θεός να σας ευλογεί όλους», κατέληξε.
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και ο Σαμ Ασγκάρι γνωρίστηκαν το 2016 στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ «Slumber Party». Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια λαμπερή τελετή τον Ιούνιο του 2022. Τον Αύγουστο του 2023, ο Σαμ Ασγκάρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενος «ασυμβίβαστες διαφορές» και η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2024.
Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο ίδιος είχε επιβεβαιώσει ότι υπέγραψε σύμφωνο εμπιστευτικότητας (NDA) στη διάρκεια της επταετούς σχέσης του με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Παράλληλα, πέρσι η τραγουδίστρια συναντήθηκε ξανά με τον 18χρονο σήμερα γιο της, Τζέιντεν, έπειτα από χρόνια αποξένωσης.
«Περνούν πολύ χρόνο μαζί», είχε δηλώσει άτομο από το περιβάλλον τους τον περασμένο Νοέμβριο. Δεύτερο άτομο ανέφερε πως ο νεαρός είχε επιστρέψει στην Καλιφόρνια, όπου διαμένει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, μετά τη μετακόμισή του στη Χαβάη με τον αδελφό του, Σον και τον πατέρα τους, Κέβιν Φέντερλαϊν, το 2023.
«Η Μπρίτνεϊ είναι ενθουσιασμένη που έχει ξανά κοντά της το παιδί της», σχολίασε η ίδια πηγή και πρόσθεσε: «Όλα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση». Υπενθυμίζεται ότι η Σπίαρς και ο Φέντερλαϊν υπήρξαν παντρεμένοι από το 2004 έως το 2007.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε την ανάρτηση
