Η ταινία «Happy Gilmore 2» έσπασε ρεκόρ στο Netflix
Η ταινία «Happy Gilmore 2» έσπασε ρεκόρ στο Netflix
Ήταν η ταινία με τις περισσότερες προβολές την εβδομάδα 21-27 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας 2,9 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής από την πρεμιέρα της στις 25 Ιουλίου
Η ταινία «Happy Gilmore 2» σπάει όλα τα ρεκόρ streaming, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία στο Netflix. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen Streaming, η συνέχεια της κωμωδίας του 1996 με τον Άνταμ Σάντλερ ήταν η ταινία με τις περισσότερες προβολές streaming την εβδομάδα 21-27 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας 2,9 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής από την πρεμιέρα της στις 25 Ιουλίου.
Με αυτό το νούμερο, η ταινία καταρρίπτει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σύνολο προβολών σε μία εβδομάδα στην ιστορία του top 10 του streaming της Nielsen, ξεπερνώντας την προηγούμενη πρωτοκαθεδρία της ταινίας «Glass Onion: A Knives Out Mystery», η οποία είχε συγκεντρώσει 2,2 δισεκατομμύρια λεπτά τον Δεκέμβριο του 2023.
Η συνέχεια του «Happy Gilmore» αποτελεί επίσης την ταινία του Άνταμ Σάντλερ με την καλύτερη εβδομάδα έναρξης streaming μέχρι σήμερα, ενώ συνολικά οι ταινίες του έχουν συγκεντρώσει πάνω από 61 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής στο Netflix. Ο ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε σχεδόν δώδεκα πρωτότυπες ταινίες για την πλατφόρμα, ανάμεσα στις οποίες τα «Murder Mystery», «Hubie Halloween» και «The Week Of».
Ο Άνταμ Σάντλερ επέστρεψε στον ρόλο του Χάπι Γκίλμορ, τον πιο εκκεντρικό παίκτη γκολφ του σινεμά, ενώ στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Τζούλι Μπόουεν και Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ.
Με αυτό το νούμερο, η ταινία καταρρίπτει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σύνολο προβολών σε μία εβδομάδα στην ιστορία του top 10 του streaming της Nielsen, ξεπερνώντας την προηγούμενη πρωτοκαθεδρία της ταινίας «Glass Onion: A Knives Out Mystery», η οποία είχε συγκεντρώσει 2,2 δισεκατομμύρια λεπτά τον Δεκέμβριο του 2023.
Adam Sandler's "Happy Gilmore 2" earned 2.9 billion viewing minutes during its opening weekend, per Nielsen.— Variety (@Variety) August 21, 2025
That's the largest single-week viewing total for a movie in the history of Nielsen's streaming top 10. The previous record was "Glass Onion: A Knives Out Mystery," which… pic.twitter.com/pVQW65DUSK
Ο Άνταμ Σάντλερ επέστρεψε στον ρόλο του Χάπι Γκίλμορ, τον πιο εκκεντρικό παίκτη γκολφ του σινεμά, ενώ στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Τζούλι Μπόουεν και Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα