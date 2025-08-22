Η ταινία «Happy Gilmore 2» έσπασε ρεκόρ στο Netflix

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Ήταν η ταινία με τις περισσότερες προβολές την εβδομάδα 21-27 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας 2,9 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής από την πρεμιέρα της στις 25 Ιουλίου

Η ταινία «Happy Gilmore 2» σπάει όλα τα ρεκόρ streaming, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία στο Netflix. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen Streaming, η συνέχεια της κωμωδίας του 1996 με τον Άνταμ Σάντλερ ήταν η ταινία με τις περισσότερες προβολές streaming την εβδομάδα 21-27 Ιουλίου, συγκεντρώνοντας 2,9 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής από την πρεμιέρα της στις 25 Ιουλίου.

Με αυτό το νούμερο, η ταινία καταρρίπτει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σύνολο προβολών σε μία εβδομάδα στην ιστορία του top 10 του streaming της Nielsen, ξεπερνώντας την προηγούμενη πρωτοκαθεδρία της ταινίας «Glass Onion: A Knives Out Mystery», η οποία είχε συγκεντρώσει 2,2 δισεκατομμύρια λεπτά τον Δεκέμβριο του 2023.

Η συνέχεια του «Happy Gilmore» αποτελεί επίσης την ταινία του Άνταμ Σάντλερ με την καλύτερη εβδομάδα έναρξης streaming μέχρι σήμερα, ενώ συνολικά οι ταινίες του έχουν συγκεντρώσει πάνω από 61 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής στο Netflix. Ο ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε σχεδόν δώδεκα πρωτότυπες ταινίες για την πλατφόρμα, ανάμεσα στις οποίες τα «Murder Mystery», «Hubie Halloween» και «The Week Of».

Ο Άνταμ Σάντλερ επέστρεψε στον ρόλο του Χάπι Γκίλμορ, τον πιο εκκεντρικό παίκτη γκολφ του σινεμά, ενώ στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Τζούλι Μπόουεν και Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ.


