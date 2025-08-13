Η γυναικεία συλλογή «A Mediterranean Story» της Parex φέρνει άνεση και στυλ στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
Και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Αποκλειστικό
Κάρμεν Ντελ’Ορεφίτσε
Supermodel ετών 94
Το γηραιότερο εν ενεργεία μοντέλο μετράει σχεδόν 80 χρόνια καριέρας, έχει ποζάρει στα μεγαλύτερα περιοδικά του κόσμου και συνεχίζει να δίνει μαθήματα ζωής και στυλ με ακαταμάχητη ορμή
Κατερίνα Τερζοπούλου
Τα ταξίδια της ζωής της
Η εμβληματική γυναίκα της μόδας μάς επιβιβάζει σε ένα πολύχρωμο jukung, την παραδοσιακή βάρκα του Μπαλί, και μας μεταφέρει στα καλοκαίρια της
Γιάννα Βασιλείου
Το νέο μουσικό βήμα & τα «Πεταμένα σ’ αγαπώ»
Μουσικός, ερμηνεύτρια, στιχουργός, παραγωγός, με αξιοζήλευτες σπουδές, κάνει στροφή από το έντεχνο στο λαϊκό, γιατί έτσι της αρέσει
Ρομπέρτο Μπόλε
Ο βασιλιάς του μπαλέτου & ο Pierre Cardin
Ο κορυφαίος Ιταλός χορευτής έρχεται στην Ελλάδα για να πρωταγωνιστήσει σε μια πρωτοποριακή παράσταση εμπνευσμένη από τον Γάλλο μετρ της μόδας
Κρις Εβανς
Ο Κάπτεν Αμέρικα στον πλανήτη Rom-Com
Ακόμα:
Ιωάννης Γιαννάτος
Ο αθέατος κόσμος του Αγίου Ορους
Γιάννης Μαρκαδάκης
Gastro Cinema. ο Παράδεισος
Μόδα & Ομορφιά
Εξωτικά σύνολα & τολμηρό μακιγιάζ
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
