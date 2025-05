Ο Ντε Νίρο παρέλαβε τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα από τον Ντι Κάπριο στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ των Καννών

Έπειτα, ακολούθησε ένα αφιερωματικό μοντάζ με σκηνές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της φιλμογραφίας του Ντε Νίρο, ξεκινώντας από την έκρηξη στο «» και φτάνοντας μέχρι το διάσημο «» του Taxi Driver.Η βράβευση συμπίπτει σχεδόν με τη συμπλήρωση 50 ετών από την πρώτη εμφάνιση του Ντε Νίρο στις Κάννες με το 1900 του Μπερτολούτσι και το Taxi Driver, που τότε απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα. Έκτοτε, έχει δώσει το «παρών» στο φεστιβάλ με ταινίες όπως «The King of Comedy» (1983), «Once Upon a Time in America» (1984), «The Mission» (1986) και πιο πρόσφατα το «Killers of the Flower Moon», που προβλήθηκε εκτός διαγωνισμού το 2023.Η τελετή άνοιξε με την παγκόσμια πρεμιέρα της γαλλικής ταινίας «Leave One Day» της Αμελί Μπονέν, ενός μουσικού δράματος για μια διάσημη σεφ που επιστρέφει στη γενέτειρά της μετά από την καρδιακή προσβολή του πατέρα της. Η ταινία αποτελεί ιστορικό ορόσημο, ως το πρώτο σκηνοθετικό ντεμπούτο που ανοίγει ποτέ το Φεστιβάλ των Καννών.Η τελετή ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της Βελγίδας ηθοποιού Εμιλί Ντεκέν, που είχε βραβευτεί το 1999 στις Κάννες για την ερμηνεία της στο «Rosetta» των αδερφών Νταρντέν και έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο στα 43 της, μετά από μάχη με σπάνιο καρκίνο των επινεφριδίων.