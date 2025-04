Τομ Χανκς: H κόρη του μίλησε για την παιδική της ηλικία - Εκείνα τα χρόνια ήταν γεμάτα σύγχυση, βία και στέρηση 

Κλείσιμο

, κόρη του Τομ Χανκς και της πρώτης συζύγου του,, άνοιξε την καρδιά της για την ταραχώδη παιδική της ηλικία και την πολύπλοκη σχέση με τη μητέρα της στο νέο της βιβλίο, «The 10: A Memoir of Family And The Open Road».Σε απόσπασμα που εξασφάλισε το People, η συγγραφέας, που πλέον χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Ε.Α., γράφει για το πώς η διάλυση του γάμου των γονιών της το 1985 διαμόρφωσε την παιδική της ηλικία και τα πρώτα χρόνια του αδελφού της, Κόλιν Χανκς. «Είμαι ένα παιδί από τον πρώτο (μη διάσημο) γάμο. Οι μόνες αναμνήσεις μου με τους γονείς μου στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή είναι η αποφοίτηση του Κόλιν από το λύκειο και η δική μου αποφοίτηση από το λύκειο», ξεκινάει να γράφει.Στη συνέχεια, προσθέτει: «Έχω μια φωτογραφία με εμένα να στέκομαι ανάμεσα στους γονείς μου. Σ' αυτή, η καλύτερη περούκα της μητέρας μου είναι ελαφρώς στραβή». Η 42χρονη πλέον συγγραφέας γράφει ότι γεννήθηκε στο Μπέρμπανκ, αλλά έχει πολύ λίγες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια στο Λος Άντζελες, επειδή η μητέρα της μετακόμισε μαζί της, χωρίς προειδοποίηση, έξι ώρες μακριά στο Σακραμέντο, αμέσως μετά το διαζύγιό της από τον πρωταγωνιστή του «Forrest Gump».«Τελικά, συμφωνήθηκε η διατροφή, και θα επισκεπτόμουν τον πατέρα μου και τη θετή μητέρα μου και σύντομα τους μικρότερους αδελφούς μου, τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι, αλλά από 5 έως 14 χρονών, τα χρόνια μου ήταν γεμάτα σύγχυση, βία, στέρηση και καμία αγάπη, ήμουν ένα κορίτσι του Σακραμέντο», αναφέρει και προσθέτει: «Έζησα σε ένα λευκό σπίτι με κολόνες, στην αυλή με πισίνα, και σε ένα δωμάτιο με εικόνες αλόγων κολλημένες σε κάθε τοίχο».Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν «καθώς περνούσαν τα χρόνια» και η ψυχική υγεία της μητέρας της επιδεινώθηκε. «Η αυλή γέμισε τόσο πολύ από τα περιττώματα των σκύλων που δεν μπορούσες να περπατήσεις γύρω της, το σπίτι βρωμούσε καπνό. Το ψυγείο ήταν άδειο ή γεμάτο με ληγμένα τρόφιμα και η μητέρα μου περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο μεγάλο κρεβάτι διαβάζοντας την Αγία Γραφή», περιγράφει στο απόσπασμα.Στη συνέχεια, η Ελίζαμπεθ Χανκς αναφέρθηκε σε ένα βίαιο περιστατικό που έζησε. «Ένα βράδυ, η συναισθηματική βία εξελίχθηκε σε φυσική βία, και μετά από αυτό, μετακόμισα στο Λος Άντζελες, ακριβώς στη μέση της έβδομης τάξης», εξήγησε.Η απόφοιτος του Vassar College λέει ότι η συμφωνία επιμέλειας των γονιών της «στην ουσία άλλαξε» από εκείνο το σημείο και βρέθηκε να επισκέπτεται το Σακραμέντο μόνο «τα Σαββατοκύριακα και το καλοκαίρι». «Όταν ήμουν 14, η μητέρα μου και εγώ διασχίσαμε την Αμερική μέσω του Ιντερστάιτ 10 για τη Φλόριντα, σε ένα Winnebago που κυλούσε στον ασφαλτοστρωμένο δρόμο με μια ναυτική αίσθηση. Την τελευταία χρονιά του λυκείου, με πήρε τηλέφωνο για να μου πει ότι πεθαίνει», καταλήγει στο εν λόγω απόσπασμα.Η Λιους, το πραγματικό όνομα της οποίας ήταν Σούζαν Ντίλιγχαμ, πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα το 2002 σε ηλικία 49 ετών. Η Ελίζαμπεθ Χανκς ήταν μόλις 19 ετών εκείνη την εποχή. Το 2019, η κόρη της έκανε ένα ταξίδι διάρκειας έξι μηνών από το Λος Άντζελες μέχρι την Παλάτκα της Φλόριντα, όπου είχε ζήσει η Λιους, μέσω του Ιντερστάιτ 10.Η ίδια προχώρησε σε αυτή την κίνηση για να μάθει περισσότερα για τη μητέρα της και έγραψε το βιβλίο για τις εμπειρίες της κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Μάλιστα, δήλωσε στο People ότι υποψιάζεται πως η Λιους ζούσε με αδιάγνωστη διπολική διαταραχή, με επεισόδια ακραίας παράνοιας και ψευδαισθήσεων.Η Λιους συνάντησε τον Τομ Χανκς, το 1970, ενώ και οι δύο σπούδαζαν θέατρο στο Σακραμέντο. Το τότε ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Κόλιν, το 1977 και παντρεύτηκαν έναν χρόνο αργότερα. Έγιναν γονείς για δεύτερη φορά το 1982, όταν γεννήθηκε η Ελίζαμπεθ. Ωστόσο, η ευτυχία τους ήταν σύντομη και το ζευγάρι χώρισε το 1985. Το διαζύγιο ολοκληρώθηκε δύο χρόνια αργότερα.Ενώ η Λιους δεν ξαναπαντρεύτηκε, ο Τομ Χανκς προχώρησε σε δεύτερο γάμο με την ηθοποιό Ρίτα Γουίλσον το 1988. Μαζί έχουν δύο γιους, τον Τσέτ και τον Τρούμαν. Το βιβλίο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road» της Ε.Α. Χανκς θα κυκλοφορήσει στις 8 Απριλίου.Shutterstock