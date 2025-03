Eurovision 2025: Η απάντηση του Tommy Cash μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι στίχοι του «Espresso Macchiato» στην Ιταλία

Ο Cash σε συνέντευξή του στο ιταλικό Rai Radio2 το Σαββατοκύριακο, είπε: «

Ο εκπρόσωπος της Εσθονίας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision Tommy Cash έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία με το τραγούδι Espresso Macchiato . Ο καλλιτέχνης δέχεται επικρίσεις για τους στίχους του, που σατιρίζουν πτυχές της ιταλικής κουλτούρας.Ο καλλιτέχνης απάντησε με τη σειρά του και εξήγησε, πως δεν περίμενε να προκαλέσει σάλο το τραγούδι, με το οποίο αναμένεται να εμφανιστεί στο πρώτο μισό του Α' Ημιτελικού της διοργάνωσης, στις 13 Μαΐου. Πιο αναλυτικά, ο Tommy Cash τόνισε πως δεν είχε καμία πρόθεση να προσβάλει την Ιταλία με το τραγούδι του, το οποίο σατιρίζει ιταλικά στερεότυπα, όπως η αγάπη για τον καφέ, τα μακαρόνια και η σύνδεση με τη μαφία. Σύμφωνα με τον «Guardian», ο ράπερ είπε ότι αποφάσισε να υποβάλει το τραγούδι στον διαγωνισμό, αφού είδε τη γιαγιά του να δακρύζει ακούγοντάς το.Αγαπώ την Ιταλία και τρέφω τον απόλυτο σεβασμό για τη χώρα».για το φαγητό, την αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό της και τον καφέΠιστεύω πολύ σε αυτό το τραγούδι. Έχει κάτι μαγικό. Κανένα μέλος της ομάδας μου δεν ήθελε να το κυκλοφορήσω, γιατί ήταν πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα τραγούδια μου, αλλά όταν το έπαιξα στη γιαγιά μου, άρχισε να κλαίει και τότε κατάλαβα ότι είχε κάτι ξεχωριστόΟι στίχοι του «Espresso Macchiato», λένε μεταξύ άλλων: «Ciao bella, I'm Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante», που σημαίνει: «Γεια σου, όμορφη, είμαι ο Τομάσο, εθισμένος στο τσιγάρο. Μου αρέσει ο καφές μου, είναι πολύ σημαντικός». Ενώ ένας ακόμη στίχος του τραγουδιού αναφέρει στη συνέχεια: «Mi money numeroso, I work around the clocko. That's why I'm sweating like a mafioso», που σημαίνει: «Τα λεφτά μου είναι πολλά, δουλεύω όλο το εικοσιτετράωρο. Γι' αυτό ιδρώνω σαν μαφιόζος».Η ένωση καταναλωτών της Ιταλίας, Codacons, προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) αμφισβητώντας την καταλληλότητα του «Espresso Macchiato» για τον διαγωνισμό της Eurovision 2025 . Μάλιστα, η Codacons εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά της κατά του «Espresso Macchiato» και συγκεκριμένα υποστηρίζει, ότι από πλευράς της υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το εάν θα πρέπει να προβάλλεται στον διαγωνισμό μουσικής, ένα τραγούδι με προσβλητικό περιεχόμενο.Πιο αναλυτικά, αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Παρά την ελευθερία καλλιτεχνικής έκφρασης που πρέπει να χαρακτηρίζει διαγωνισμούς όπως η Eurovision, δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε αμφιβολίες σχετικά με τη συμμετοχή ενός τραγουδιού που είναι προσβλητικό για πλήθος ανθρώπων σε έναν διαγωνισμό που παρακολουθείται σε ολόκληρο τον κόσμο».Στη συνέχεια της ανακοίνωσης της Codacons, τονίζεται πως το εν λόγω κομμάτι προβάλλει μία στερεοτυπική πλευρά της Ιταλίας αναφορικά με τον καφέ και τα σπαγγέτι, ή τη μαφία όπως αναφέρεται στους στίχους του κομματιού: «Η αγανάκτηση έχει εκφραστεί από πολλούς πολίτες [για ένα τραγούδι] οι στίχοι του οποίου περιλαμβάνουν στερεότυπα για την Ιταλία και τους Ιταλούς, τα συνηθισμένα κλισέ για τον καφέ και τα σπαγγέτι, αλλά πάνω απ' όλα τη μαφία και την επιδεικτική πολυτέλεια, τα οποία προβάλλουν μια εικόνα ενός λαού, συνδέοντάς τον με το οργανωμένο έγκλημα».