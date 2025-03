Μισέλ Τράχτενμπεργκ: «Απροσδιόριστη» η αιτία του θανάτου της - Η οικογένεια της εναντιώθηκε στη διενέργεια νεκροψίας

Ερωτήματα συνεχίζουν να πλανώνται γύρω από την αιτία θανάτου της ηθοποιού Μισέλ Τράχτενμπεργκ , καθώς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης, η οικογένειά της εναντιώθηκε στη διενέργεια νεκροψίας. Ως εκ τούτου, η αιτία του θανάτου της καταγράφηκε ως «απροσδιόριστη», όπως επιβεβαιώνει το People.Λόγω αυτής της απόφασης, ο ιατροδικαστής περιορίστηκε σε εξωτερική εξέταση της σορού της ηθοποιού. Η Μισέλ Τράχτενμπεργκ, η οποία ήταν 39 ετών, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στις 26 Φεβρουαρίου, από τη μητέρα της.Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα στο People ότι οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 στις 8 π.μ. στην οδό 1 Columbus Place στο Μανχάταν. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν μια γυναίκα, η οποία αργότερα αναγνωρίστηκε ως η ηθοποιός, να είναι αναίσθητη και χωρίς καμία αντίδραση. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε επί τόπου.Η αστυνομία τόνισε πως «δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας». Μετά τη θλιβερή είδηση, άτομα από το περιβάλλον της Μισέλ Τράχτενμπεργκ ανέφεραν πως η ηθοποιός είχε υποβληθεί πρόσφατα σε μεταμόσχευση ήπατος και ενδέχεται να αντιμετώπιζε επιπλοκές. Άλλο άτομο σημείωσε πως η σταρ περνούσε μια πολύ δύσκολη συναισθηματική περίοδο και είχε εκμυστηρευτεί σε φίλους της ότι «πάλευε» τον τελευταίο χρόνο με διάφορα προβλήματα. «Ήταν πραγματικά πολύ άρρωστη και μιλούσε ανοιχτά σε άτομα του περιβάλλοντός της για το πόσο δύσκολα περνούσε», ανέφερε η πηγή. «Ήταν χλωμή, αδύνατη, εξαιρετικά ισχνή και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας».Η ηθοποιός ήταν γνωστή για διάφορες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 και στις αρχές του 2000, όπως η σειρά Gossip Girl και η ταινία Eurotrip. Η Τράχτενμπεργκ, η οποία κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική ως παιδί με ρόλους στο Nickelodeon, συμπεριλαμβανομένης της τηλεοπτικής σειράς The Adventure of Pete & Pete και της ταινίας Harriet the Spy.Συμμετείχε στη σειρά Buffy the Vampire Slayer ενώ είχε εμφανιστεί στις σειρές House, Νόμος και Τάξη, Criminal Minds. Η μεγάλη αναγνωρισιμότητα ήρθε με τη συμμετοχή στο Buffy the Vampire Slayer όπου υποδυόταν την Dawn. Ο ρόλος της χάρισε μια υποψηφιότητα για τα Teen Choice Awards το 2001.Shutterstock