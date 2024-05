Το Netflix ετοιμάζει σόου όπου κωμικοί θα... κράζουν live τον Τομ Μπρέιντι

Ένα πρωτότυπο σόου ετοιμάζει το Netflix , καθώς τις επόμενες ημέρες θα μεταδοθεί ζωντανά, το...«Κράξιμο στον Τομ Μπρέιντι» (The Roast of Tom Brady).Όπως αναφέρει η streaming υπηρεσία, μία ομάδα από τον κόσμο της κωμωδίας, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας, θα παίξει επίθεση και μάλιστα χωρίς καμία παρέμβαση, στον διάσημο αθλητή του NFL «Αυτό είναι το πρώτο κράξιμο που θα μεταδοθεί ζωντανά, χωρίς επεξεργασία», αναφέρεται στη σύνοψη του σόου, που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Μαΐου στις 5 μ.μ. PT στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Netflix is a Joke». Οικοδεσπότης θα είναι ο Κέβιν Χαρτ.