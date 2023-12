Eίναι η Αγγελίνα Τζόρνταν η διάδοχος της Εϊμι Γουάινχαουζ;

Στην απονομή των βραβείων Νόμπελ η 17χρονη σταρ φόρεσε το πολύτιμο κολιέ που είχε φορέσει και η Κλεμεντίν Τσόρτσιλ τη βραδιά που ο σύζυγός της Ουίνστον Τσόρτσιλ βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας (1953)

To νέο άλμπουμ της Αντζελίνα Τζόρνταν «Old enough» κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο

Τις προάλλες, η Αγγελίνα Τζόρνταν μάγεψε με τη φωνή της το κοινό στην τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στο Οσλο: το παρέλαβαν τα παιδιά της φυλακισμένης στην Τεχεράνη Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία τιμήθηκε για τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν, αλλά και για τη μάχη της για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους.Η Αντζελίνα Τζόρνταν επιλέχτηκε να τραγουδήσει στη γεμάτη παγκόσμια μηνύματα εκδήλωση ως ένα αυτοδημιούργητο κορίτσι, αφού από την ηλικία των 8 χρόνων κατέκτησε τον κόσμο της μουσικής με την ερμηνεία του «Gloomy Sunday» της Μπίλι Χόλιντεϊ στον τηλεοπτικό διαγωνισμό «Norway’s Got Talent» (2014) και σήμερα, εννιά χρόνια μετά, έχει κατακτήσει τα όνειρά της δείχνοντας σε μια εποχή παρακμής στους συνομήλικούς της τι μπορεί να συμβεί όταν έχεις όραμα και παλεύεις με πάθος γι’ αυτό.Η 17χρονη τραγουδίστρια εμφανίστηκε μάλιστα με το ίδιο κόσμημα που είχε φορέσει η Κλεμεντίν Τσόρτσιλ όταν ο σύζυγός της και πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας Ουίνστον Τσόρτσιλ βραβεύτηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας (1953).Το αμύθητης αξίας κειμήλιο ανήκει πλέον στη συλλογή V Muse και οι ιδιοκτήτες της το παραχώρησαν για συμβολικούς λόγους. «Ηταν άκρως τιμητικό το ότι τραγούδησα σε μια τόσο ιστορική βραδιά περιστοιχισμένη από κορυφαίες προσωπικότητες. Ενα βραβείο όπως το Νόμπελ Ειρήνης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στη φορτισμένη εποχή μας», μου λέει για τη μεγάλη βραδιά.από κοντά μερικές εβδομάδες πριν, στη σάλα του ξενοδοχείου «Shangri-La Paris», όπου πραγματοποιούνταν οι πρόβες για τον Χορό των Ντεμπιτάντ στον οποίο συμμετείχε. Αντικρίζοντας τα δυο τεράστια καταγάλανα μάτια της κι ένα physic που θυμίζει την Πρισίλα Πρίσλεϊ, ήταν αδύνατον να μη σχολιάσω την ομορφιά της: «Με κολακεύει που πιστεύετε ότι μοιάζω με την Πρισίλα. Τη θεωρώ ένα παντοτινό fashion icon, μια υπέροχη γυναίκα που αποτελεί ακόμα σύμβολο κομψότητας και ομορφιάς. Είμαι ενθουσιασμένη που είχα την τύχη να τη γνωρίσω.Αλλωστε και ο Ελβις με αυτή τη μοναδική φωνή υπήρξε πάντα μια πηγή έμπνευσης για εμένα», λέει με ενθουσιασμό.είναι ένα παιδί-φαινόμενο που εξελίσσεται σε σταρ της μουσικής βιομηχανίας, ενώ πολλοί αναγνωρίζουν στην αισθαντική φωνή της τη διάδοχο της Εϊμι Γουάινχαουζ. Γεννημένη στη Νορβηγία το 2006, κατέκτησε τη διεθνή μουσική σκηνή ως νικήτρια του «Norway’s Got Talent» το 2014 και από τότε, παράλληλα με τη μουσική καριέρα της, δραστηριοποιείται συγκεντρώνοντας χρήματα για περιβαλλοντικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς για τα παιδιά σε όλο τον κόσμο.Συνηθίζει μάλιστα να εμφανίζεται ξυπόλητη στη σκηνή, όπως περπατούσε εκείνη η συνομήλικη φίλη της που λόγω έλλειψης χρημάτων οι γονείς της αδυνατούσαν να της αγοράσουν παπούτσια.«Υπενθυμίζει διαρκώς την αλληλεγγύη που οφείλουμε να δείχνουμε οι άνθρωποι μεταξύ μας», σχολιάζει ο Τύπος. To 2015 ηχογραφεί το πρώτο της άλμπουμ, «Angelina», και το 2019 συμμετέχει στο «America’s Got Talent» καθηλώνοντας για ακόμη μία φορά το κοινό. «Οι τηλεοπτικοί διαγωνισμοί με βοήθησαν να αποκτήσω εμπειρία στις ζωντανές εμφανίσεις και να με γνωρίσει ο κόσμος. Κρατώ υπέροχες αναμνήσεις απ’ όλη τη διαδικασία», ομολογεί.Η ταλαντούχα νεαρή είναι γνωστή για τις ερμηνευτικές της ικανότητες κυρίως σε κλασικά κομμάτια, αλλά και για τη δέσμευσή της να βοηθά τους άλλους. Πρέσβειρα της UNICEF, το 2015 κυκλοφόρησε το παιδικό βιβλίο «Between Two Hearts» με ηρωίδα το άστεγο κορίτσι που γνώρισε στη Μέση Ανατολή, ενώ μέσω των social media και της πλατφόρμας της (angelinajordanofficial.com) προτρέπει τα νέα παιδιά να βοηθούν τους συνανθρώπους τους και να κυνηγούν τα όνειρά τους., αλλά από πολύ μικρή ζω στο Λος Αντζελες, όπου μετακόμισαν οι γονείς μου. Η ζωή μου ήταν πάντα οι νότες. Οι γονείς μου διέκριναν το ταλέντο που διέθετα από μικρό παιδί και με στήριξαν με κάθε τρόπο να το αξιοποιήσω.Οταν ηχογράφησα το πρώτο μου άλμπουμ ήξερα ότι είχα βρει τον δρόμο μου και ένιωθα ευτυχισμένη. Πλέον η καθημερινότητά μου είναι συνυφασμένη με την τέχνη. Περνάω πολλές ώρες ηχογραφώντας σε στούντιο και από του χρόνου θα παρακολουθώ μαθήματα στο Julia Arts Academy. Ξυπνάω πολύ νωρίς. Μου αρέσει να εκτονώνομαι, αλλά και να διατηρώ τη φόρμα μου με γυμναστική. Από εκεί και πέρα μου αρέσει να περνώ αρκετό χρόνο με τους φίλους και την οικογένειά μου», λέει αναφερόμενη στον πατέρα της Τζέρι Κρίστιαν Σλάτμαν από τη Σουηδία και τη μητέρα της Σάρα Ασταρ, νορβηγικοαμερικάνικης καταγωγής.Οσο για την αγαπημένη της γιαγιά, «είναι αναγνωρισμένη ζωγράφος, η γιαγιά μου αποτελούσε πάντα μεγάλη έμπνευση και κινητήρια δύναμη. Είναι σίγουρα ο μέντοράς μου!». Νορβηγία και ΗΠΑ, όμως, είναι δύο τόποι με τελείως διαφορετικό τρόπο ζωής. «Αγαπώ εξίσου τις δύο χώρες. Το Λος Αντζελες ωστόσο είναι το ιδανικό μέρος για κάποιον που επιθυμεί μια διεθνή καριέρα, αφού η βιομηχανία του θεάματος προσφέρει μεγάλες δυνατότητες».είναι για ένα παιδί να μπει στην επαγγελματική αρένα από τόσο μικρό, χάνοντας ένα κομμάτι από την πολύτιμη παιδική ανεμελιά. «Οταν εκφράζεσαι μέσα από τη μουσική, το να βρεις τον δρόμο σου από πολύ νωρίς είναι ευτυχής διέξοδος και όχι εμπόδιο.Δεν είχα μια ζωή σαν τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου, αλλά αυτό δεν αποτελούσε πρόβλημα. Είχα όνειρα και συνειδητοποίησα πολύ νωρίς ποιον δρόμο ήθελα να ακολουθήσω.Γράφω μουσική, τραγουδώ, και με τα τραγούδια μου νιώθω ότι ενώνω τον κόσμο. Η μουσική είναι ο δικός μου τρόπος να εκφράζομαι, αλλά και να εμπνέω το κοινό. Νιώθω ότι βρίσκομαι ακόμα στην αρχή μιας διαδρομής. Οτι έχω πολλά ακόμα να δώσω.Κάνω αυτό που κάνω με αγάπη και πάθος και ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού μου να υπάρχει η διεκδίκηση ενός βραβείου Grammy», αποκαλύπτει χαμογελώντας τα σχέδιά της. Ο φωτογράφος τής ζητά να ποζάρει με φόντο τον Πύργο του Αϊφελ και η Αντζελίνα αλλάζει το υπέροχο Dolce & Gabbana φόρεμά της με μια άλλη τουαλέτα haute couture του ιταλικού διδύμου. Παίρνει πόζες και απολαμβάνει τη φωτογράφηση για το «Gala».«Ναι, οι νέες γενιές έχουν ακούσματα που ξενίζουν τους μεγάλους, έτσι όμως δεν γινόταν πάντα; Οι νέοι δείχνουν την επαναστατικότητά τους και μέσα από τη μουσική. Αυτό δεν είναι αναγκαστικά κακό», απαντά στη σχετική ερώτησή μου, συμπληρώνοντας ότι η ίδια πάντως δεν είναι φαν της ραπ ή της χιπ χοπ., η Αντζελίνα Τζόρνταν έχει «χτίσει» μια ολόκληρη βιομηχανία γύρω από το όνομά της. Η φυσιογνωμία της έχει κοσμήσει από φούτερ μέχρι θερμός και αμέτρητα άλλα memorabilia που γίνονται ανάρπαστα από τα εκατομμύρια θαυμαστές της. Η ίδια λατρεύει τη μόδα και ξεχωρίζει τη διαχρονική κομψότητα του οίκου Chanel. «Λατρεύω τις τέχνες και τη μόδα. Μου αρέσει να είμαι μέσα στα πράγματα και να παρακολουθώ ό,τι συμβαίνει». Τα τελευταία χρόνια είχε και την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μερικές πολύ σημαντικές προσωπικότητες και να κάνει πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί τους.«Γνώρισα τον Κουίνσι Τζόουνς, συνθέτης βραβευμένος με 28 Grammy, ένας ζωντανός μύθος που είχα την τιμή να ανοίξω συναυλία του στο Λονδίνο, αλλά και άλλον έναν μύθο, της σκηνοθεσίας αυτή τη φορά, τον βραβευμένο με Οσκαρ δημιουργό Στίβεν Σπίλμπεργκ. Νιώθω εξαιρετικά τυχερή κάθε φορά που έχω τη δυνατότητα να συνομιλήσω μαζί τους», τονίζει και η κουβέντα μας επιστρέφει στους γονείς της: «Δεν θα είχα καταφέρει τίποτα απ’ όλα αυτά χωρίς τη συμπαράστασή τους», λέει κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη μητέρα της η οποία βρίσκεται πάντα στο πλευρό της, σε όποιο μέρος της Γης κι αν χρειαστεί να ταξιδέψουν.«Τον περασμένο Φεβρουάριο είχαμε ξαναβρεθεί στο Παρίσι για την εκδήλωση της απονομής των FIFA Footbal Awards, όπου τραγούδησα. Αλλη μια εκπληκτική εμπειρία, ήταν ένα εξαιρετικό σόου. Εκεί γνώρισα και τον Λάιονελ Μέσι, ο οποίος ανακηρύχτηκε “Κορυφαίος παίκτης στον κόσμο” εκείνη τη βραδιά. Εκτός από απίθανος ποδοσφαιριστής είναι και ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Πραγματικά με εντυπωσίασε»