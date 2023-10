Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Τζόναθαν Γκλέιζερ « The Zone of Interest », δέκα χρόνια μετά το εξαιρετικό «Under the Skin».