Οι «εφιάλτες» του παρελθόντος φαίνεται να κυνηγούν ακόμα και σήμερα τη Μέγκαν Μάρκλ . Η δούκισσα του Σάσσεξ, όσο και αν προσπαθεί να θάψει το παρελθόν, δείχνει να μην τα καταφέρνει.Μία ακόμα σκηνή από το μακρινό 2008 ήρθε στην επικαιρότητα και μάλιστα πολύ γρήγορα έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Η Μαρκλ είχε γυρίσει, στο reboot της τηλεοπτικής σειράς «, μία σκηνή κατά την οποία απαθανατιζόταν να κάνει στοματικό σεξ σε έναν νεαρό άντρα στο αυτοκίνητο.Το βίντεο που είδε προσφάτως το φως της δημοσιότητας έχει κάνει πολλούς να αποκαλούν την δούκισσα, υποκρίτρια, καθώς δύο χρόνια αφότου άφησε πίσω τις εμφανίσεις της στο «Deal or not Deal», όπου παρουσιαζόταν ως «bimbo» για τις ανάγκες του σόου, έκανε ακόμη μία ανάλογη επαγγελματική επιλογή.Η Μαρκλ, στο πέρασμά της από το reboot του «Beverly Hills, 90210», υποδύθηκε τη Γουέντι, η οποία κινηματογραφήθηκε σε ερωτικές περιπτύξεις με τον Ίθαν, τον οποίο υποδύονταν ο Ντάστιν Μίλιγκαν.Η Δούκισσα του Σάσσεξ, σύμφωνα με τη New York Post, ήταν «διστακτική» στο να γυρίσει τη συγκεκριμένη σκηνή, αλλά τελικά έκλεισε τη συμφωνία, παρά το γεγονός ότι ανέκαθεν ήθελε μια καριέρα που δεν αντικειμενοποιούσε τις γυναίκες, όπως τόνισε πρόσφατα.Στο νέο της podcast «Archetypes» με την Πάρις Χίλτον και με τίτλο «Breaking Down the Bimbo», η Μαρκλ αποκάλυψε τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκε από το τηλεπαιχνίδι «Deal or No Deal». Η ίδια τόνισε ότι αποφάσισε την αποχώρησή της, επειδή την εκτιμούσαν μόνο για την «ομορφιά και όχι για το μυαλό» και ότι την αντιμετώπιζαν ως «bimbo».Η Μέγκαν Μαρκλ είχε εμφανιστεί στη δεύτερη σεζόν του «Deal or No Deal» του NBC πριν από 16 χρόνια. Αρχικά είχε την βαλίτσα με τον αριθμό 11. Αυτό κράτησε για δύο επεισόδια και στη συνέχεια πήρε τον αριθμό 24. Η αποχώρησή της έγινε μετά από 34 επεισόδια.Στο podcast αποκάλυψε και παρασκήνια από το σόου. Όπως είπε, άλλες γυναίκες αναγκάζονταν να «μπαίνουν στην ουρά» για διάφορα κόλπα ομορφιάς, όπως «γέμισμα του σουτιέν» και ψεύτικες βλεφαρίδες. Η Μαρκλ αποκάλυψε ότι τους έδιναν κάθε εβδομάδα κουπόνια για σπρέι μαυρίσματος. «Υπήρχε μια πολύ συγκεκριμένη ιδέα, για το πώς ακριβώς θα έπρεπε να μοιάζουμε. Το θέμα ήταν αποκλειστικά η ομορφιά μας» ανέφερε.«Ήμουν περιτριγυρισμένη από έξυπνες γυναίκες στη σκηνή μαζί μου, αλλά δεν ήταν αυτό το επίκεντρο του γιατί ήμασταν εκεί και κατέληγα να φεύγω με έναν κόμπο στο στομάχι. Όπως είπα, ήμουν ευγνώμων για τη δουλειά, αλλά όχι για το πώς με έκανε να νιώθω, δηλαδή όχι έξυπνη» σημείωσε.