GNTM - Βασίλης Παρωτίδης: Η οικειοθελής αποχώρηση από το ριάλιτι μοντέλων και τα υπονοούμενα για την ψυχική του υγεία

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cf9fo5qo1721-st)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πολλά φαίνεται πως άλλαξαν μέσα σε λίγες μόνο ημέρες στην βίλα του, με τις παρέες που έχουν δημιουργηθεί να αλλάζουν, τα πηγαδάκια να στήνονται και μερικούς παίκτες να μην «αντέχουν» την πίεση που δέχονται ως μοντέλα.Ένας από αυτούς ήταν και ο. Ο εντυπωσιακός παίκτης με τα πράσινα μάτια, που ήταν ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού ανακοίνωσε στο χθεσινό επεισόδιο πως βρίσκεται εκτός του GNTM, αφού αποχώρησε οικειοθελώς.Έκανε γνωστή την αποχώρησή του με ένα βίντεο, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που θέλει να επιστρέψει στο σπίτι του. «Έχω βγει από το σπίτι του GNTM. Έχω αποχωρήσει οικειοθελώς και είναι μια απόφαση που θα σας φανεί περίεργη, απλά γενικά την τελευταία εβδομάδα ήμουν αρκετά πιεσμένος και θεωρούσα ότι αυτό μπορεί να με επηρεάσει και στα σετ αλλά και στην απόδοσή μου. Το modeling είναι κάτι που με ολοκληρώνει σαν άνθρωπο, με γεμίζει και αυτός ήταν και ο λόγος που ήρθα στο GNTM. Έχω μια αξιόλογη πορεία στην οποία και αποφασίζω συνειδητά, αυτή η εμπειρία να λάβει τέλος εδώ», είπε χαρακτηριστικά.Λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του, ο Βασίλης Παρωτίδης έκανε μία ανάρτηση, στην οποία αφήνει υπονοούμενα για την ψυχική του υγεία μέσα στον διαγωνισμό μοντέλων.«Μια πολύ δυνατή εμπειρία με εντονα συναισθήματα φτάνει μέχρι εδώ για εμενα. Τα έζησα όλα στο φουλ !⚡️Ενθουσιασμό, χαρες, επιτυχίες, λύπες, πίεση, άγχος κι αλλά πολλά που δεν τα χωράει ένα ποστ ή ένα στορυ. Είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που γνώρισα εκει, για αυτους που με στήριξαν σε όλη την πορεία και με στηρίζουν ακόμα. Ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ ευχαριστώ σε όλους τους δικούς μου ανθρώπους που ήταν δίπλα μου σε οοολο αυτό το πρότζεκτ με την αγάπη τους κι την αμερόληπτη πίστη τους σε εμενα since day one, ακόμα και σε στιγμες που ούτε ο ιδιος δεν πίστευα στον εαυτό μου. Και φυσικά ενα θερμό ευχαριστώ στην παραγωγή του Gntm που μου έδωσε αυτήν την ευκαιρία, στον coach (@yiorgoskaravas_official ) και στους κριτές (@genevievevv @ismini_mini @angelosbratis @skoulos ) για την βοήθεια κι τις συμβουλές που μου παρείχαν! Τέλος, όλοι εσεις που με στηρίζετε και με καταλαβαίνετε να ξέρετε πως εκτιμω απεριόριστα όλη αυτή την υποστήριξη και είμαι υπερβολικά χαρούμενος για όλα τα όμορφα μυνηματα που μου στέλνετε. Δεν θα πω αλλα εδώ. Η ψυχική μας υγεία είναι πάνω απ όλα, αυτό είναι αυτονόητο! Δεν τελείωσε τιποτα τώρα. Τα καλύτερα έρχονται και είναι ποοολλαα. We just started! Stay positive».