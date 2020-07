Ανησυχεί η εκτίναξη των κρουσμάτων: Ξεπέρασαν τα 170 μέσα σε τρεις ημέρες

Τα αυξημένα κρούσματα του κορωνοϊού, που καταγράφονται στην χώρα και ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα , έχουν σημάνει συναγερμό στις διοικητικές και υγειονομικές αρχές, που πλέον κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και επισημαίνουν την ανάγκη να ληφθούν ακόμα αυστηρότερα μέτρα για να αποφευχθεί μια μαζική εξάπλωση της νόσου.



Οι αρμόδιες υπηρεσίες μετρούν πάνω από 170 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού τις τελευταίες τρεις ημέρες, εντοπίζουν μια ανησυχητική κινητικότητα της νόσου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ενώ στα αξιοσημείωτα είναι και το γεγονός ότι πέφτει διαρκώς η μέση ηλικία των νοσούντων (βρίσκεται πλέον στα 52 έτη).



Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στον Ιούλιο έχουν καταγραφεί σχεδόν 200 κρούσματα της νόσου Covid -19 στην Αθήνα και πάνω από 100 στη Θεσσαλονίκη. Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία από την Καβάλα όπου οι τοπικές αρχές εξετάζουν τη λήψη μέτρων προκειμένου η πόλη να περιορίσει την διασπορά και να αποφύγει ένα lockdown που θα έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες.



Ο πονοκέφαλος των αρχών εστιάζεται κυρίως στην αδιαφορία των νέων για τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Ταυτόχρονα, ο ΕΟΔΥ κλήθηκε να διαχειριστεί μια... «υγειονομική βόμβα» στον Πειραιά με την έλευση του πλοίου «Μερμπαμπού» από την Τουρκία.



Δεκαέξι μέλη του πληρώματος βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό και όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες η «βόμβα» απενεργοποιήθηκε επειδή ο καπετάνιος τήρησε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα όταν ένας ναυτικός εμφάνισε συμπτώματα της νόσου και ενημέρωσε άμεσα τις αρχές.



Στο πλοίο με σημαία Mάλτας, που αγκυροβόλησε στη ράδα του Πειραιά, ανέβηκε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ το οποίο έκανε τους σχετικούς ελέγχους και βρήκε θετικούς στον ιό 8 Ινδούς και 8 Φιλιππινέζους ναυτικούς.



Σύμφωνα ,με πληροφορίες του protothema. Gr, και τα 25 μέλη του πληρώματος θα βγούνε στη στεριά, οι υγιείς θα μπούνε σε καραντίνα σε ξενοδοχείο και οι υπόλοιποι θα νοσηλευθούν προκειμένου να βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.



Όλο το πλοίο θα απολυμανθεί και θα ανέβει σε αυτό καινούργιο πλήρωμα.



Οι ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ



Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 65 νέα κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα.



Από τα 65 τα 17 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας και 17 προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο.



16 απο τα 17 που προσήλθαν αυτοβούλως αφορούν δεξαμενόπλοιο που είναι αγκυροβολημένο στον Πειραιά.



Αναλυτικά, πού εντοπίστηκαν τα νέα κρούσματα:



- δεκαεπτά (17) κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας,

– δεκαεπτά (17) εισαγόμενα κρούσματα, που προσήλθαν αυτοβούλως, εκ των οποίων τα δεκαέξι (16) εντοπίστηκαν σε εργαζόμενους σε δεξαμενόπλοιο που παραμένει αγκυροβολημένο έξω από Πειραιά,

– έντεκα (11) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αττικής,

– επτά (7) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης,

– τρία (3) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας,

– τρία (3) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας,

– δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας,

– δύο (2) κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης,

– ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας,

– ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης,

– ένα (1) κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας.



Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 4401, εκ των οποίων το 54.6% αφορά άνδρες.



1250 (28.4%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2192 (49.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

συμπολίτες μας νοσηλεύονται. Η διάμεση ηλικία τους είναι 52 ετών. 1 (14.3%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 71.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 128 ασθενείς έχουν εξέλθει από τιςΤέλος, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ενώ έχουμε 203 θανάτους συνολικά στη χώρα. 66 (32.5%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 96.1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.Έκκληση προς όλους τους πολίτες να τηρούν αυστηρά όλα τα μέτρα υγεινής και προστασίας προκειμένου να αποφευχθεί ένα πιθανό τοπικό lock down σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, απηύθυνε ο νομίατρος Χρήστος Παπαδόπουλος, στη διάρκεια συνέντευξης Tύπου που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο τουΤα αυξημένα κρούσματα του κορωνοϊού, σε περιοχές, τόσο του δήμου Καβάλας όσο και του δήμου Παγγαίου, έχουν σημάνει συναγερμό στις διοικητικές και υγειονομικές αρχές, που πλέονκαι επισημαίνουν την ανάγκη να ληφθούν ακόμα αυστηρότερα μέτρα, προκειμένου να μη χρειαστεί να εφαρμοστεί κάποιο τοπικό lock down. Μάλιστα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται τις τελευταίες ώρες στην ιχνηλάτηση των κρουσμάτων, προκειμένου αυτάΟ κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι «κρούσματα υπάρχουν σε όλους σχεδόν τους δήμου της Π.Ε. Καβάλας και στη Θάσο και στον δήμο Νέστου. Ήδη έχουμε κάνει ιχνηλατήσεις σε κάποιες περιπτώσεις, όπου κρίναμε απαραίτητο. Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αριθμός των τεστ που μπορούν να γίνουν δεν είναι απεριόριστος, όχι μόνο για την Καβάλα, αλλά πανελληνίως. Και από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει γενικά αύξηση του κορωνοϊού στη χώρα, προφανώς θα αυξηθεί και ο αριθμός των τεστ, αν υπάρχει ένα όριο σε αυτά».«Εμείς», συνέχισε ο νομίατρος, «προσπαθούμε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ να βρούμε τους θετικούς και να απομονώσουμε τις επαφές τους, ώστε να μην έχουμε περαιτέρω μετάδοση της νόσου. Από ένα σημείο και μετά, όταν αρχίζεις και έχεις αρκετά κρούσματα, δεν ψάχνεις από πού κόλλησε ο άλλος. Γι’ αυτό τόνισα, ότι πλέον είναι πιθανό να κολλήσει ο καθένας από οπουδήποτε, γιατί άρχισε ο ιός να κυκλοφορεί στην κοινότητα. Πρέπει να υπάρχει πολλή προσοχή και θα πρέπει να ανακοπεί η περαιτέρω μετάδοση από τις στενές επαφές των θετικών κρουσμάτων».Για το αν υπάρχει ενδεχόμενο τοπικού lockdown, ο κ. Παπαδόπουλος εξήγησε πως «αυτό είναι που πρέπει να αποφύγουμε, όπως έχει πει και ο αρμόδιος υφυπουργός, ότι είναι το απευκταίο μέτρο, είναι το τελευταίο μέτρο που θα θέλαμε να ληφθεί. Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, αλλά πρέπει εμείς από μόνοι μας να κάνουμε ένα lockdown στον κορωνοϊό, ατομικά ο καθένας, για να μην πάμε σε τέτοια γενικευμένα μέτρα τα οποία θα είναι καταστροφικά. Με τα απλά μέτρα μπορούμε να κλείσουμε την πόρτα στον ιό, ώστε να μη μας προσβάλει, κάνοντας εμείς το lockdown αυτόματα».Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας Αναστασία Αντωνίου – Πούγγουρα, μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ δεν έκρυψε την ανησυχία της για τη διασπορά που πλέον παρατηρείται στην κοινότητα, υπογράμμισε ωστόσο ότι «υπάρχει ακόμα χρόνος να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουμε τη μετάδοση του ιού».Η κ. Αντωνίου τόνισε πως υπάρχει καθημερινή και τακτική επικοινωνία και συνεργασία, τόσο με τον νομίατρο, όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους υγειονομικούς και διοικητικούς φορείς, προκειμένου να καταβληθεί από κοινού κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην αυξηθούν τα κρούσματα τις επόμενες μέρες.Η πρόεδρος του ΙΣΚ Καβάλας επισημαίνει ακόμα, ότι το διοικητικό συμβούλιο θα συνεδριάσει προκειμένου να προτείνει την εφαρμογή ακόμα αυστηρότερων μέτρων, με μοναδικό γνώμονα το γενικό καλό και την αποφυγή ενός τοπικού lock down, που θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για όλους αυτές τις καλοκαιρινές μέρες.Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, αποφάσισε την άμεση αναστολή λειτουργιάς των παιδικών κατασκηνώσεων στη Νέα Πέραμο, αλλά και των τριών μεγάλων εμποροπανηγύρεων που αναμένονταν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Αύγουστο στην παραλία Οφρυνίου, τη Νέα Ηρακλείτσα και τη Νέα Πέραμο με αφορμή των εορτασμό της Μεταμόρφωσης, του Δεκαπενταύγουστου και της Απόδοσης Κοιμήσεως της Θεοτόκου.Με ανακοίνωσή του, ο κ. Αναστασιάδης τονίζει: «Τώρα είναι η ώρα της ευθύνης και πρέπει να παρθούν αποφάσεις που θα προστατεύουν τους δημότες και την κοινωνία. Δεδομένης της κατάστασης με τη σημαντική αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID 19, υπάρχει εύλογη ανησυχία σχετικά με τη λειτουργία των κατασκηνώσεων της Νέας Περάμου, και τον αυξημένο κίνδυνο για διασπορά του ιού. Λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία της κοινωνίας του Δήμου Παγγαίου και έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία των παιδιών που θα φιλοξενούνταν, των εργαζόμενων αλλά και της τοπικής κοινωνίας, αποφασίσαμε την αναστολή της λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων στη Νέα Πέραμο για φέτος, ώστε να περιφρουρήσουμε την υγεία όλων και να αποτρέψουμε τυχόν εξάπλωση του κορωνοϊού COVID 19».

