Κορωνοϊός: Νέα μέτρα και βαριά πρόστιμα – Μάσκες παντού και βλέπουμε...

Με κάθε πρόσφορο μέσοκυβέρνηση και λοιμωξιολόγοι, τα οποία συνοδεύονται πλέον όλο και πιο συχνά από δημόσιες εκφράσεις ανησυχίας αναφορικά με την… επιτάχυνση που εμφανίζουν τα τελευταία εικοσιτετράωρα τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οσε σχεδόν καθημερινή βάση στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε συνδυασμό με την(όπως αυτά της περασμένης Άνοιξης) μετατοπίζουν τιςκαι αφετέρου στην επένδυση στην ακρίβεια της ιχνηλάτησης, δίπτυχο που χαρακτηρίζει τη δεύτερη, καλοκαιρινή, μεγάλη μάχη της χώρας με τον κορωνοϊό.Για το κυβερνητικό επιτελείο, άλλωστε,, είναι η χαλάρωση, που τρέφουν τον κορωνοϊό. Το πρόβλημα είναι στο εσωτερικό κυρίως, δεν είναι τα εισαγόμενα κρούσματα όπου υπήρχε μια ανησυχία όταν ανοίξαμε τις πύλες στον κόσμο» εξήγησε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος,«Στο εσωτερικό όμως, φαινόμενα όπως, που τόσο πολύ τους ακούσαμε στην αρχή της πανδημίας. Φαίνεται σαν να το έχουμε ξεχάσει» τόνισε ο κ.Πέτσας και προειδοποίησε πως «για αυτό παίρνουμε μέτρα όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας.», πρόσθεσε. Μπροστά στο μπαράζ νέων κρουσμάτων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πως «ενδεχομένως θα έχουμετης όσο προχωράμε στην πορεία, πάντα με βάση τη συμβουλή των ειδικών», ανοίγοντας και ένα παράθυρο εφαρμογής νέων κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης το Δεκαπενταύγουστο.«Προς το παρόν υπάρχει μια, που έχει επιδείξει πολύ υπεύθυνη στάση. Όσο πλησιάζουμε στο Αύγουστο, που όπως ξέρουμε όλοι, υπάρχουν πολλές και σημαντικές, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα συγχρωτισμού. Δεν πάρθηκε ακόμη καμία απόφαση από την επιτροπή των ειδικών που να μας λέει εφαρμόστε. Περιμένουμε. Αν αυτό είναι η εισήγηση των ειδικών, θα την ακολουθήσουμε» ανέφερε σχετικά ο κ. Πέτσας, ανατροφοδοτώντας τη συζήτηση για νέο κύκλο μέτρων το «Πάσχα του καλοκαιριού», δηλαδή το Δεκαπενταύγουστο.Η αναγκαιότητα της καθολικής συμμόρφωσης για τη χρήση μάσκας αποτυπώθηκε και στην απόφαση του Προεδρείου της Βουλής των Ελλήνων για υποχρεωτική χρήση στις συνεδριάσεις της Βουλής), με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει να αναφερθεί χθες από το βήμα της Βουλής πρώτα από όλα στη γενικευμένη εφαρμογή του μέτρου της μάσκας, ζητώντας να αποτελέσει τον «κανόνα» της καθημερινότητας όλων στην μετά την πανδημία εποχή. Στο «γήπεδο» των υψηλών συμβολισμών θα μεταφερθεί σήμερα και η συνεδρίαση της Βουλής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, στην οποία αναμένεται να δώσει το παρόν και ηφορώντας απαρέγκλιτα μάσκα.Εκτός από τη θεσμική… καμπάνια ευαισθητοποίησης,, δηλώνοντας από το «νησί των ανέμων» (και δυνητική εστίαση υπερμετάδοσης του κορονοϊού) πως «θα γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε να διατηρηθεί η Μύκονος σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας», επιστρατεύοντας κατοίκους και επισκέπτες στην προσπάθειά του. Η παρουσία του κ. Χρυσοχοϊδημε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη να ανακοινώνει πως στο εξής θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους διασκέδασης και συναθροίσεων,στον αριθμό προσκεκλημένων και στα ιδιωτικά πάρτι.Η πολιτική βούληση, άλλωστε, για την στεγανοποίηση της χώρας από νέες εστίες μετάδοσης του ιού αντηχεί σαν υπουργική «επωδός», κάτω από την οποία στοιχίζεται και το υπουργείο Ανάπτυξης. Μιλώντας στονεξήγησε πως «παρακολουθούμε πολύ στενά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν και πρόσθετα μέτρα» παρακολουθώντας και ο ίδιος εικόνες συνωστισμού σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, καταλήγοντας πως, θα ληφθούν και νέα μέτρα».Το κατηγορηματικό μήνυμα υιοθέτησηςιδίως ως προς τη χρήση μάσκας. Η τελευταία, σύμφωνα με το ΦΕΚ που εκδόθηκε χθες, καθίσταται υποχρεωτική σε:Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.43Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.51Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.52Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.54Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.63Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.65Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.77Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.78Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής /96.02Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐαςΚαταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)*Στις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/96.02 εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σούπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κλπΦαρμακείαΧώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινόΑνελκυστήρεςΤαυτόχρονα, υποχρεωτική καθίσταται πλέον η χρήση μάσκας για όλους τους υπαλλήλους τουσύμφωνα με όσα προβλέπει εγκύκλιος που εξέδωσε. Όπως προβλέπει εγκύκλιος, «η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας αφορά χώρους γραφείων δημοσίων υπηρεσιών όταν υπάρχει επαφή με το κοινό και αφορά τόσο το προσωπικό όσο και το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση», στενεύοντας τα περιθώρια απείθειας απέναντι στα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή αν διαπιστωθεί άρνηση ή χαλάρωση από πλευράς των, τότε επιβάλλεται στην επιχείρηση για. Επιπρόσθετα, στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό/πελάτες) που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό