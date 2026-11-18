Πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα: Εντελώς αβάσιμοι οι ισχυρισμοί για τρομοκρατικό σχέδιο με εμπλοκή της Τεχεράνης
Πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα: Εντελώς αβάσιμοι οι ισχυρισμοί για τρομοκρατικό σχέδιο με εμπλοκή της Τεχεράνης
Η ιρανική πρεσβεία στρέφεται κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας το για προπαγάνδα και ψυχολογικό πόλεμο
Η πρεσβεία του Ιράν στην Αθήνα διέψευσε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς που συνδέουν την Τεχεράνη με το τρομοκρατικό σχέδιο κατά Ισραηλινού, ο οποίος ζει στην Ελλάδα.
Παράλληλα, στρέφεται κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας το για προπαγάνδα και ψυχολογικό πόλεμο.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ιρανική πρεσβεία, αναφέρει:
«Το Γραφείο Τύπου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα απορρίπτει ως εντελώς αβάσιμους τους ισχυρισμούς ορισμένων μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι αποδίδουν ένα υποτιθέμενο τρομοκρατικό σχέδιο σε παράγοντες που συνδέονται με το Ιράν.
Οι αστήρικτες αυτές κατηγορίες αποτελούν μέρος της τετριμμένης εκστρατείας του ισραηλινού καθεστώτος και των μηχανισμών προπαγάνδας και ψυχολογικού πολέμου του για τη δυσφήμηση του Ιράν, σε συνέχεια προηγούμενων επιχειρήσεων «ψευδούς σημαίας», και στερούνται κάθε αξίας και αξιοπιστίας.
Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται επαγρύπνηση από όλους απέναντι σε τέτοιου είδους παραπλανητικές μεθοδεύσεις».
Παράλληλα, στρέφεται κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας το για προπαγάνδα και ψυχολογικό πόλεμο.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ιρανική πρεσβεία, αναφέρει:
«Το Γραφείο Τύπου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα απορρίπτει ως εντελώς αβάσιμους τους ισχυρισμούς ορισμένων μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι αποδίδουν ένα υποτιθέμενο τρομοκρατικό σχέδιο σε παράγοντες που συνδέονται με το Ιράν.
Οι αστήρικτες αυτές κατηγορίες αποτελούν μέρος της τετριμμένης εκστρατείας του ισραηλινού καθεστώτος και των μηχανισμών προπαγάνδας και ψυχολογικού πολέμου του για τη δυσφήμηση του Ιράν, σε συνέχεια προηγούμενων επιχειρήσεων «ψευδούς σημαίας», και στερούνται κάθε αξίας και αξιοπιστίας.
Είναι αυτονόητο ότι απαιτείται επαγρύπνηση από όλους απέναντι σε τέτοιου είδους παραπλανητικές μεθοδεύσεις».
Δελτίο Τύπου: Διάψευση αβάσιμων ισχυρισμών— Emb. I.R. Iran in Athens (@IRANinGREECE) November 18, 2026
بیانیه مطبوعاتی در تکذیب ادعای بی اساس pic.twitter.com/ui3G5gv5qm
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