Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Τροχαίο στη Γλυφάδα: Κάνανε tik tok live;
Τροχαίο στη Γλυφάδα: Κάνανε tik tok live;
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και δύο ακόμη τραυματίστηκαν. Η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει πληροφορία σύμφωνα με την οποία οι επιβαίνοντες έκαναν live στο TikTok, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι η χρήση του κινητού προκάλεσε το δυστύχημα. Η τραγωδία ανοίγει ξανά τη μεγάλη συζήτηση για τα social media κατά την οδήγηση.
UPD:
Ένα ακόμη πολύνεκρο τροχαίο στην Αττική φέρνει στο προσκήνιο έναν κίνδυνο που τα τελευταία χρόνια έχει περάσει σχεδόν αθόρυβα μέσα στην καθημερινότητα των οδηγών: το κινητό τηλέφωνο και, πλέον, τα social media μέσα στο αυτοκίνητο.
Τα ξημερώματα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 02:00, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, στη Γλυφάδα. Αρχικά προσέκρουσε στο δεξί κράσπεδο και στη συνέχεια με μεγάλη σφοδρότητα σε μαντρότοιχο ξενοδοχείου.
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Τα ξημερώματα της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 02:00, αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα εξετράπη της πορείας του στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Καλυψούς, στη Γλυφάδα. Αρχικά προσέκρουσε στο δεξί κράσπεδο και στη συνέχεια με μεγάλη σφοδρότητα σε μαντρότοιχο ξενοδοχείου.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
UPD:
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