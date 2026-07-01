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Ξενοδοχείο στον Άγιο Παντελεήμονα είχε μετατραπεί σε «κατάστημα» ναρκωτικών, δύο συλλήψεις
Ξενοδοχείο στον Άγιο Παντελεήμονα είχε μετατραπεί σε «κατάστημα» ναρκωτικών, δύο συλλήψεις
Έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 60 περιπτώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών
Δωμάτια ξενοδοχείου στον Άγιο Παντελεήμονα είχαν μετατραπεί σε σημεία διακίνησης ναρκωτικών, με δύο άνδρες να συλλαμβάνονται έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση. Από τις έρευνες κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, κάνναβης, ναρκωτικών χαπιών, καθώς και χρηματικό ποσό και εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση των ουσιών.
Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική ομάδα είχε αναπτύξει δράση από τον περασμένο Μάιο, με βασικό αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν μετατρέψει δωμάτια ξενοδοχείου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα σε αυτοσχέδια «καταστήματα», όπου πραγματοποιούνταν οι αγοραπωλησίες των ναρκωτικών ουσιών.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι από τους συγκεκριμένους χώρους διακινούνταν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (crystal meth), κοκαΐνη, κάνναβη και ναρκωτικά δισκία, ενώ τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες συνομιλίες στις επικοινωνίες τους, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό της δράσης τους από τις διωκτικές αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 60 περιπτώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα δωμάτια του ξενοδοχείου αλλά και σε σπίτι, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 128 ναρκωτικά δισκία, 43,5 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 41 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, 350 ευρώ, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Η επιχείρηση της σύλληψης των δύο δραστών πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες σε δύο ημεδαπούς, ηλικίας 30 και 33 ετών.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και **νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.
Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική ομάδα είχε αναπτύξει δράση από τον περασμένο Μάιο, με βασικό αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν μετατρέψει δωμάτια ξενοδοχείου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα σε αυτοσχέδια «καταστήματα», όπου πραγματοποιούνταν οι αγοραπωλησίες των ναρκωτικών ουσιών.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι από τους συγκεκριμένους χώρους διακινούνταν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη (crystal meth), κοκαΐνη, κάνναβη και ναρκωτικά δισκία, ενώ τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες συνομιλίες στις επικοινωνίες τους, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό της δράσης τους από τις διωκτικές αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 60 περιπτώσεις αγοραπωλησιών ναρκωτικών.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα δωμάτια του ξενοδοχείου αλλά και σε σπίτι, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 128 ναρκωτικά δισκία, 43,5 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 41 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, 350 ευρώ, ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, πλήθος νάιλον συσκευασιών, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Η επιχείρηση της σύλληψης των δύο δραστών πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της 27ης Ιουνίου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες σε δύο ημεδαπούς, ηλικίας 30 και 33 ετών.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και **νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα.
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