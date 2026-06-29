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Εγκλωβισμός στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά το 2022: Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή σε τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές
Εγκλωβισμός στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά το 2022: Ποινή φυλάκισης 10 μηνών με αναστολή σε τρία στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές
Το δικαστήριο αναγνώρισε στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας
Ένοχα κρίθηκαν τρία στελέχη της εταιρείας «Αττικές Διαδρομές» για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση του Ιανουαρίου του 2022.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή.
Το δικαστήριο αναγνώρισε στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Σύμφωνα με την εισαγγελική άποψη, η καταβολή αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά έγινε κατόπιν σχετικής υποχρέωσης που επιβλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.
Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι ένας από την ίδια εταιρεία και οι άλλοι δύο από την Αττική Οδό αθωώθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την ενοχή συνολικά τεσσάρων κατηγορουμένων.
Παράλληλα, το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον τότε Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε αρμόδιο Διοικητή Τροχαίας για την Αττική Οδό.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημμελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών με τριετή αναστολή.
Το δικαστήριο αναγνώρισε στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ενώ απέρριψε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Σύμφωνα με την εισαγγελική άποψη, η καταβολή αποζημίωσης ύψους 2.000 ευρώ σε κάθε εγκλωβισμένο οδηγό δεν αποτέλεσε πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά έγινε κατόπιν σχετικής υποχρέωσης που επιβλήθηκε από το αρμόδιο υπουργείο.
Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι ένας από την ίδια εταιρεία και οι άλλοι δύο από την Αττική Οδό αθωώθηκαν. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί την ενοχή συνολικά τεσσάρων κατηγορουμένων.
Παράλληλα, το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον τότε Διευθυντή Τροχαίας Αττικής και τον τότε αρμόδιο Διοικητή Τροχαίας για την Αττική Οδό.
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