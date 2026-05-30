Πανικός από ισχυρό αεροστρόβιλο σε πίστα karting στο Λάκκωμα Θεσσαλονίκης - Σήκωσε τέντες, κόσμος έτρεχε να σωθεί
Αναστάτωση προκάλεσε το απόγευμα της Παρασκευής η εκδήλωση αεροστρόβιλου σε πίστα karting στο Λάκκωμα Θεσσαλονίκης. Οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές σε ανθρώπους.

Το έντονο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση στους παρευρισκόμενους, καθώς οι ριπές του ανέμου παρέσυραν τέντες και εξοπλισμό που βρισκόταν στις εγκαταστάσεις της πίστας. Παρά την ένταση του φαινομένου, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν έγκαιρα από τα σημεία όπου υπήρχε κίνδυνος.


Μετά το πέρασμα του αεροστρόβιλου, οι υπεύθυνοι της επιχείρησης πραγματοποίησαν ελέγχους στις εγκαταστάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των ζημιών και να διασφαλιστεί ότι ο χώρος παραμένει ασφαλής για εργαζόμενους και επισκέπτες.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που ο αεροστρόβιλος περνά από την περιοχή, σηκώνοντας αντικείμενα και προκαλώντας αναστάτωση σε όσους παρακολουθούσαν το φαινόμενο.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι παρόμοια φαινόμενα μπορούν να εκδηλωθούν τοπικά και με μικρή χρονική προειδοποίηση, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης αστάθειας της ατμόσφαιρας. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν την παραμονή σε ανοιχτούς χώρους όταν εκδηλώνονται ισχυρά καιρικά φαινόμενα.
