Ο Δρ. Ιωάννης Χουρσαλάς εξελέγη ομοφώνως Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Καρδιομεταβολικής Ιατρικής

Ο δρ. Ιωάννης Χουρσαλάς

Στις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Ακαδημίας Καρδιομεταβολικής Ιατρικής, που πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα 25 Μαΐου στο Κολωνάκι, ο καρδιολόγος Ιωάννης Χουρσαλάς εξελέγη Πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνοντας το σύνολο των ψήφων των μελών που παρευρέθηκαν.Τα μέλη της Ακαδημίας, όπως προκύπτει από το καταστατικό της, είναι κορυφαίοι στο αντικείμενό τους Επιστήμονες, που με το ερευνητικό και συγγραφικό τους έργο έχουν συμβάλλει καταλυτικά στην αποσαφήνιση και κατανόηση των παθοφυσιολογικών συσχετισμών που συνδέουν τις μεταβολικές διαταραχές με τα καρδιαγγειακά νοσήματα.Στην ομιλία του ο Δρ Ιωάννης Χουρσαλάς έκανε σύντομη αναφορά στις δραστηριότητες της Ακαδημίας και τα πεπραγμένα της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και ανακοίνωσε μεταξύ άλλων τη λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες της νέας ιστοσελίδας της Ακαδημίας με συνεχή ροή επιστημονικών πληροφοριών , που θα μπορεί να φιλοξενεί τις δραστηριότητες όλων των μελών της (δημοσιεύσεις, ομιλίες, παρεμβάσεις), την έκδοση του συγγράματος «Καρδιομεταβολική Ιατρική» της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαïκού Πανεπιστημίου Κύπρου το φθινόπωρο 2026 και τη διενέργεια μεγάλης εκδήλωσης για το κοινό στην Αθήνα το φθινόπωρο 2027, στην οποία θα παρευρεθεί και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:Πρόεδρος: Ιωάννης Χουρσαλάς, Καρδιολόγος, Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Ευρωπαïκού Πανεπιστημίου Κύπρου.Αντιπρόεδρος: Γενοβέφα Κολοβού, Καρδιολόγος, Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας Metropolitan Hospital.Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Τσαρούχας, καρδιολόγος, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λάρισας.Ταμίας: Αθανάσιος Χουρσαλάς, Παιδίατρος-Παιδοκαρδιολόγος, Νοσοκομείο Μητέρα.Μέλη: Ιωάννης Ζαμπουλάκης, Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ Νικόλαος Παπάνας, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.Κωνσταντίνος Στολάκης, Γηρίατρος.