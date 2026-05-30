Ανεξήγητη απώλεια βάρους, εξάντληση, μειωμένη όρεξη ή δυσκολία στην κίνηση αποτελούν κάποια από τα «σημάδια» της δυσθρεψίας που συνήθως περνάνε απαρατήρητα
Πυρκαγιά σε πούλμαν στην περιφερειακή Υμηττού, στο σημείο η Πυροσβεστική
Πυρκαγιά σε πούλμαν στην περιφερειακή Υμηττού, στο σημείο η Πυροσβεστική
Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν εγκαίρως χωρίς να τραυματιστούν, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του περιστατικού
UPD:
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε πούλμαν που κινούνταν στην περιφερειακή Υμηττού, με το περιστατικό να προκαλεί προβλήματα στην κυκλοφορία και αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός ακινητοποίησε άμεσα το πούλμαν, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασής της. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα της περιφερειακής Υμηττού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στην περιοχή.
Βίντεο που κατέγραψαν διερχόμενοι οδηγοί και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πούλμαν να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από το οδόστρωμα. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Ο οδηγός ακινητοποίησε άμεσα το πούλμαν, δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες να αποβιβαστούν με ασφάλεια.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος επέκτασής της. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά στο συγκεκριμένο τμήμα της περιφερειακής Υμηττού, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στην περιοχή.
Βίντεο που κατέγραψαν διερχόμενοι οδηγοί και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το πούλμαν να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πυκνοί καπνοί υψώνονται πάνω από το οδόστρωμα. Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο, στο 0,2 χλμ της Περιφερειακής Υμηττού, στο ύψος του σταθμού διοδίων Κατεχάκη, στον δήμο Παπάγου-Χολαργού.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 30, 2026
Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Συνδρομή από εθελοντές.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα