Ο καιρός τρελάθηκε: Έκλεισε η Πάρνηθα σήμερα 3 Μαϊου

Κυριακή πρωί και η Πάρνηθα ντύθηκε στα λευκά, με πυκνή χιονόπτωση να έχει «στρώσει» κανονικά, μεταμορφώνοντας το τοπίο σε λευκό πέπλο, και η Λεωφόρος Πάρνηθος να κλείνει για όλα τα οχήματα από το ύψος του τελεφερίκ λόγω της πυκνής χιονόπτωσης.

Tο θερμόμετρο στην περιοχή δεν ξεπερνούσε το πρωίτους 2 βαθμούς Κελσίου — ψυχρό σκηνικό, σε κάθε έννοια του όρου, για αρχές Μαΐου.
Οδηγοί με παρέες και οικογένειες κατέφθαναν αδιάφοροι για την κλειστή διαδρομή, θέλοντας να φτάσουν στο καταφύγιο της Πάρνηθας, και έφευγαν πίσω αφού οι αστυνομικοί τους ενημέρωναν. Ιδιαίτερα ισχυρές χιονοπτώσεις καταγράφηκαν σε ορεινές ζώνες άνω των 800 μέτρων, με τη Δίρφυ, την Πάρνηθα και την Πεντέλη να βρίσκονται στο επίκεντρο του φαινομένου, ενώ νιφάδες έκαναν την εμφάνισή τους ακόμη και στα 580 μέτρα, στην περιοχή της Αιολίδας.

Το φαινόμενο δεν είναι αποκλειστικά αττικό. Είναι η κορύφωση ενός εξαιρετικά ασυνήθιστου τριημέρου για ολόκληρη την Ελλάδα. Μια έντονη ψυχρή εισβολή με χαρακτηριστικά καθαρού χειμώνα σημάδεψε τη φετινή Πρωτομαγιά, προκαλώντας απότομη πτώση της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς μέσα σε λίγες ώρες. Χιονοπτώσεις καταγράφηκαν από την Πελοπόννησο ως τη βόρεια Ελλάδα, στον Παρνασσό, την ορεινή Κορινθία, το Σέλι, το Νυμφαίο και τις Σέρρες



