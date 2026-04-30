Το απίστευτο αυτοκίνητο του Εμίρη του Κατάρ στην Αθήνα...

Στο επίκεντρο, αναπόφευκτα, βρέθηκε η Mercedes-Maybach S580e, το flagship plug-in υβριδικό σαλόν που φιλοξένησε τον ίδιο τον Σεΐχη κατά τη μετακίνησή του.

Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν είναι απλώς ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Αντιπροσωπεύει ένα ορόσημο για τη Maybach, καθώς αποτελεί την πρώτη της plug-in υβριδική πρόταση στην ιστορία του εμβληματικού γερμανικού οίκου. Κάτω από τον επιμήκη μπροστινό κόφανό του κρύβεται ένας εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας 3,0 λίτρων βενζίνης που αποδίδει 367 ίππους και 500 Nm ροπής, σε συνδυασμό με έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 150 kW.

Το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους: 510 ίπποι συνολικής ισχύος και 750 Nm ροπής που εκτοξεύουν αυτό το βαρύ σαλόν από τη στάση στα 100 km/h μέσα σε μόλις 5,1 δευτερόλεπτα, με ηλεκτρονικά περιορισμένη τελική ταχύτητα στα 250 km/h. Η μπαταρία των 28 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως και 100 χιλιόμετρα σε καθαρά ηλεκτρική λειτουργία, κάτι που δείχνει ότι η Maybach αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά την ηλεκτροκίνηση.





