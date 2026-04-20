Συνολικά 52 δασικές πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο στη χώρα

Συνολικάεκδηλώθηκαν το Σαββατοκύριακο σε διάφορες περιοχές της χώρας και σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η πλειονότητά τους οφείλεται, κυρίως από καύση για καθαρισμό καλλιεργειών.Όλες οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής με γρήγορη κινητοποίηση των επίγειων και σε δύο περιπτώσεις εναέριων μέσων, και τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων, αποτρέποντας την επέκτασή τους και περιορίζοντας τις επιπτώσεις.Παράλληλα, το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής προχώρησε στη διερεύνηση των αιτίων, ενώ προέβηκαι επέβαλε τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.Ωστόσο, το ιδιαίτερα αυξημένο πλήθος ενάρξεων σε τόσο πρώιμο στάδιο της περιόδου υπενθυμίζει ότι η διαρκής εγρήγορση και η τήρηση των μέτρων πρόληψης παραμένουν καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια.