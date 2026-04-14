Παραδόθηκε άνδρας για τους πυροβολισμούς στην Πάτρα, αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος
Ένας 22χρονος είχε τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς στο πόδι

Παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε στην περιοχή του Σουλίου στην Πάτρα στις 7 Απριλίου και είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 22χρονου στο πόδι.

Υπενθυμίζεται πως είχε παραδοθεί και ένας 32χρονος για το περιστατικό, ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο Τετάρτη (15/4), σύμφωνα με το tempo24.news. Ταυτόχρονα σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 30χρονου αλβανικής υπηκοότητας που θεωρείται ως ο βασικός κατηγορούμενος για την υπόθεση.

Οι καταθέσεις που είχε δώσει ο 22χρονος και ένας φίλος του, οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών δραστών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες όλα ξεκίνησαν όταν ο 22χρονος μαζί με ένα ακόμα νεαρό, μετέβησαν σε ραντεβού στο Σούλι, προκειμένου να διευθετήσουν διαφορές. Όπως φέρεται να κατέθεσαν οι δύο νεαροί, φτάνοντας στο σημείο διαπίστωσαν την παρουσία ομάδας περίπου 10 ατόμων. Μετά από λεκτική διαμάχη δυο από τα μέλη της «αντίπαλης» ομάδα που οπλοφορούσαν άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος τους.

Σχετικά Άρθρα

