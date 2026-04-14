Αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της σχολικής χρονιάς: Πότε ολοκληρώνονται τα μαθήματα

Πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 - Το πρόγραμμα των εξετάσεων

Πάσχα, τη Δευτέρα 20 Απριλίου.



Οι υποψήφιοι των φετινών



Μαΐου ενώ θα ακολουθήσουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τα μέσα Ιουνίου.



Στα Μαΐου . Οι ενδοσχολικές προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β΄ Λυκείου ξεκινούν αμέσως μετά, στις 18 Μαΐου και ολοκληρώνονται στις 12 Ιουνίου. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το αργότερο έως τις 19 Ιουνίου.



Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ Λυκείου προγραμματίζεται να διεξαχθούν από τις 18 έως τις 25 Μαΐου , καθώς ακολουθούν οι Πανελλαδικές. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 27 Μαΐου.



Σχετικά με τις ειδικές εξεταστικές περιόδους Ειδική εξεταστική περίοδος προβλέπεται από το υπουργείο Παιδείας να πραγματοποιηθεί εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου για τους/τις μαθητές/τριες, που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ' τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.. Η έκδοση των αποτελεσμάτων για την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει έως την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026.



Δεύτερη ευκαιρία εξέτασης προβλέπεται στις αρχές Σεπτεμβρίου για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, για τους/τις μαθητές/τριες των Α ́ και Β ́ τάξεων που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ' τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.



Σχετικά με την αναβαθμολόγηση Ύστερα από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων και εντός δύο εργάσιμων ημερών, οι κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Κλείσιμο

Σχετικά με τις εξετάσεις για μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι εξετάζονται προφορικά, διατηρούν το δικαίωμα επανεξέτασης, εφόσον το επιθυμούν. Για τις περιπτώσεις αυτές, η σχετική αίτηση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή από τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.



Το πρόγραμμα των Πανελλαδικών 2026 Την Παρασκευή 29 Μαΐου για τους υποψηφίους από τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ και το Σάββατο 30 Μαϊου για τους υποψηφίους από τα ΕΠΑΛ, ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις 2026.



Ειδικότερα, για τα ΓΕΛ: στις 29/5 οι μαθητές θα εξεταστούν στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Γενικής Παιδείας). Στις 3/6 θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, στα Μαθηματικά οι υποψήφιοι της Ομάδας Θετικών Σπουδών και της Ομάδας Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και οι υποψήφιοι της Ομάδας Σπουδών Υγείας στη Βιολογία. Στις 5/6, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, αντίστοιχα με τις Ομάδες Σπουδών που προαναφέρθηκαν. Τα βασικά μαθήματα των Πανελλαδικών ολοκληρώνονται στις 8/6, όπου οι υποψήφιοι εξετάζονται σε Ιστορία, Φυσική και Οικονομία, σύμφωνα με τις Ομάδες Σπουδών, που ανήκουν.



Για τα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές αρχίζουν στις 30/5 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Στις 2/6 εξετάζονται στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Μεταξύ 4 και 15 Ιουνίου, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με τον προσανατολισμό τους.



Υπενθυμίζεται, ότι η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα είναι μέχρι τις 8.00 ενώ η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30. Οι εξετάσεις διαρκούν τρεις ώρες εκτός από το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, που έχει διάρκεια 4 ώρες.



Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, θα διεξαχθούν από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου. Πρώτο μάθημα, θα είναι τα Αγγλικά.



Επίσης, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου, έχει οριστεί η προθεσμία για την Υγειονομική Εξέταση και την Πρακτική Δοκιμασία για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ.