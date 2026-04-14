Ηράκλειο: Σύλληψη 36χρονου για ενδοοικογενειακή βία μετά από καταγγελία πολίτη
Ο άνδρας εθεάθη από τρίτο άτομο να σπρώχνει τη σύντροφό του μέσα στο αυτοκίνητό τους και κατέληξε με χειροπέδες

Ζευγάρι από το Λασίθι που βρέθηκε σε χωριό του Ηρακλείου για κοινωνική εκδήλωση κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα, όταν πολίτης κατήγγειλε περιστατικό βίας σε βάρος της 35χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σημειώθηκε ένταση μεταξύ των δύο. Μετά από μια σκηνή ζηλοτυπίας, ο 36χρονος ζήτησε από τη σύντροφό του να αποχωρήσουν, ενώ η ίδια πρότεινε να οδηγήσει εκείνη, καθώς ο άνδρας φέρεται να είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Κατά την αποχώρηση, ο 36χρονος φέρεται να την έσπρωξε προκειμένου να επιβιβαστεί στο όχημα. Πολίτης που παρακολούθησε το περιστατικό ενημέρωσε την αστυνομία.

Περιπολικό εντόπισε το ζευγάρι και τους οδήγησε στο γραφείο αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Ο 36χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Thema Insights

Η ασφάλιση αυτοκινήτου όπως θα έπρεπε να είναι: Ευελιξία, οικονομία και απόλυτος έλεγχος

Η Groupama Ασφαλιστική μετατρέπει τη σύγχρονη ασφάλιση αυτοκινήτου σε ένα δυναμικό εργαλείο προστασίας, που ακολουθεί τον ρυθμό της καθημερινότητας και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οδηγού.

