«Ίσως κάτι να συμβεί στο Πακιστάν τις επόμενες δύο ημέρες» - Ο Τραμπ αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με το Ιράν
Τι αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε τηλεφωνική του συνέντευξη στην εφημερίδα The New York Post
Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών με το Ιράν εντός των επόμενων 48 ωρών, υποδεικνύοντας μάλιστα ως πιθανό τόπο διεξαγωγής την πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.
Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στην εφημερίδα The New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν, αλλά με κάπως αργό ρυθμό», αφήνοντας αρχικά να εννοηθεί ότι ο επόμενος γύρος επαφών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ωστόσο, σε μεταγενέστερη επικοινωνία, εμφανίστηκε πιο συγκεκριμένος, τονίζοντας ότι «κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες» και ότι η επιλογή του Ισλαμαμπάντ συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε «φανταστικό» και καθοριστικό παράγοντα για τη φιλοξενία των συνομιλιών τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασιμ Μουνίρ. Όπως υποστήριξε, η προσωπική τους σχέση ενισχύθηκε το προηγούμενο διάστημα.
Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν στο Ιράν την αναστολή του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου για χρονικό διάστημα 20 ετών. «Λέω συνεχώς ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», υπογράμμισε, απορρίπτοντας το συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ως ανεπαρκές.
