Νέα επιχείρηση διάσωσης 60 παράνομων μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων από γαλλικό πολεμικό πλοίο και αεροσκάφος της Frontex
Ακόμη ένα περιστατικό εντοπισμού και διάσωσης παράνομων μεταναστών σημειώθηκε νωρίτερα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, λέμβος σε δυσχερή θέση εντοπίστηκε σε απόσταση 32 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες στις οποίες συμμετείχαν γαλλικό πολεμικό πλοίο και αεροσκάφος της Frontex.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη διάσωση περίπου 60 αλλοδαπών, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex που επιχειρούσε στην περιοχή.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ήταν σχετικά ήπιες, με ανέμους έντασης 4 έως 5 μποφόρ.
Best of Network

Δείτε Επίσης