Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι στην Εύβοια, πέντε τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια Τροχαίο Τραυματίες

Πέντε τραυματίες είναι ο απολογισμός τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα στην Εύβοια, όταν όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον νέο δρόμο που οδηγεί προς τα Νέα Στύρα, στον Δήμο Καρύστου, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, στο αυτοκίνητο επέβαιναν πέντε νεαροί και συγκεκριμένα μία 20χρονη και τέσσερις ακόμη επιβάτες ηλικίας 20 και 21 ετών. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καρύστου, όπου έλαβαν άμεση ιατρική φροντίδα.

Οι τραυματίες παραμένουν νοσηλευόμενοι σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

