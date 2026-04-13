Θεσσαλονίκη: Πήγε να κλέψει φορτηγό και ο ιδιοκτήτης του επιτέθηκε με τσεκούρι, δύο συλλήψεις
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα στην περιοχή της Τούμπας
Αντιμέτωπος με το τσεκούρι του ιδιοκτήτη φορτηγού που επιχείρησε να κλέψει, βρέθηκε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα ένας 61χρονος Κύπριος στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την αστυνομία ο 61χρονος, ο οποίος οδηγούσε κλεμμένο μοτοποδήλατο με κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας, μπήκε αντίθετα σε μονόδρομο στην περιοχή της Τούμπας και αφού στάθμευσε το δίκυκλο, μπήκε μέσα σε φορτηγό στην περιοχή με σκοπό να το κλέψει.
Ο άνδρας, όμως, έγινε αντιληπτός από τον 45χρονο Αλβανό ιδιοκτήτη του φορτηγού, ο οποίος κινήθηκε προς το μέρος του κρατώντας τσεκούρι και χτυπώντας τον, πιθανόν, με τη λαβή στον αριστερό μηρό.
Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης οι οποίου συνέλαβαν και τον 61χρονο Κύπριο και τον 45χρονο Αλβανό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα