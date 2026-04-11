Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος οδηγός που έτρεχε με 177 χλμ
Το περιστατικό σημειώθηκε στην εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών όπου το ανώτατο όριο είναι τα 70 χλμ/ώρα
Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί τα ξημερώματα του Σαββάτου (11/4) σε 20χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ταχύτητα 177 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Μουδανιών.
Σύμφωνα με τις πληρφοορίες, ο νεαρός οδηγούσε με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο των 70 χλμ/ώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.
Παράλληλα δεν έφερε και τα απαραίτητα έγγραφα του οχήματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα