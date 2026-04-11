Μεγάλο Σάββατο: Το ωράριο των καταστημάτων, τι ώρες θα λειτουργήσουν και πότε κλείνουν τα σούπερ μάρκετ

«Πήδηξαν από τα μπαλκόνια και έφυγαν προς το βουνό»: Ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στη Βάρη περιγράφει την εισβολή στο σπίτι του
Κάνει λόγο για τρεις δράστες με κουκούλες που μπήκαν στο σπίτι και δύο συνεργούς τους οι οποίοι τους περίμεναν στο όχημα

Επέστρεψε στο σπίτι του από τον Επιτάφιο και είδε τους διαρρήκτες να πηδούν από το μπαλκόνι. Τις στιγμές τρόμου που έζησε από τους τρεις ληστές οι οποίοι εισέβαλαν στο σπίτι του και άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα περιγράφει στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην Βάρη

Ακολούθησε η επεισοδιακή καταδίωξη στα γύρω στενά ανάμεσα στους αστυνομικούς και το λευκό SUV με το οποίο διέφυγαν οι δράστες, όπως αναφέρει το θύμα της ληστείας.

«Πήδηξαν από τα μπαλκόνια και έφυγαν προς το βουνό. Εκεί, τους περίμενε ένα άσπρο αυτοκίνητο, μπήκαν μέσα και εξαφανίστηκαν. Βγήκε η Ασφάλεια στο Κορωπί και τους εντόπισε με αυτό το άσπρο αμάξι πιο κάτω, 5-6 χιλιόμετρα μακριά», λέει ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος της πολυκατοικίας επί της οδού Σίφνου ενώ κάνει λόγο για τρεις δράστες με κουκούλες που μπήκαν στο σπίτι και δύο συνεργούς τους οι οποίοι τους περίμεναν στο όχημα.

«Ήταν τρεις αλλά μέσα στο αυτοκίνητο ήταν συνολικά πέντε άτομα. Παρακολουθούσαν τη γειτονιά, τους είχαμε πάρει χαμπάρι γιατί μας φαίνονταν περίεργοι. Εδώ, γενικά έχει ησυχία οπότε ξεχώριζαν. Εμφανισιακά δεν μπορώ να πω πολλά, φορούσαν κουκούλες και είχε και σκοτάδι, οπότε δεν φαινόντουσαν καθαρά τα χαρακτηριστικά τους", τονίζει ο ίδιος.
«Έσπασαν το τζάμι για να μπουν μέσα και πήραν χρυσαφικά και ό,τι άλλο βρήκαν. Τα διέλυσαν όλα. Κατέβασαν και τις σειρήνες του συναγερμού, τις έσπασαν. Ήταν οργανωμένοι, ήξεραν τι να κάνουν. Το δικό μου το συναγερμό κατέβασαν, τις σειρήνες από έξω. Τα έσπασαν όλα", εξηγεί το θύμα ο οποίος είδε το σπίτι του άνω-κάτω και να λείπουν από τα συρτάρια και χρυσαφικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά την προσέγγιση των αστυνομικών προς τους δράστες, το όχημα κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος τους, επιχειρώντας να τους εμβολίσει.

Αστυνομικός προχώρησε στη χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πραγματοποιώντας τρεις βολές ακινητοποίησης προς τα ελαστικά του οχήματος. Παρά τους πυροβολισμούς, το όχημα κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται. Από το σημείο περισυνελέγησαν τρεις κάλυκες. Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.
