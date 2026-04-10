Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος
Πέθανε σε ηλικία 56 ετών ο δημοσιογράφος Νίκος Παπαδάκος
Είχε διαγράψει μακρά πορεία σε έντυπα, τηλεόραση και αθλητικό ρεπορτάζ
Θλίψη προκαλεί στον δημοσιογραφικό κόσμο η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Νίκου Παπαδάκου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.
Ο Νίκος Παπαδάκος είχε πίσω του μια μακρά και πολυδιάστατη πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, με παρουσία τόσο στον γραπτό όσο και στον ηλεκτρονικό Τύπο, ενώ εργάστηκε και στην τηλεόραση, κυρίως στο αθλητικό ρεπορτάζ.
Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε, μεταξύ άλλων, η ΕΣΗΕΑ, η οποία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια ξαφνική απώλεια.
Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΠΣΑΤ, επισημαίνοντας ότι ο δημοσιογράφος «έφυγε» έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη δημοσιογραφική του διαδρομή, καθώς και στη συμμετοχή του στα κοινά του Συνδέσμου.
Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ:
«Με βαθιά θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ ανακοινώνει την πρόωρη απώλεια του δημοσιογράφου και μέλους του, Νίκου Παπαδάκου, ο οποίος «έφυγε» σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 56 ετών, έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο.
Ο συνάδελφος γεννήθηκε το 1970 στα Άσπρα Χώματα του Πειραιά και στη δημοσιογραφική του πορεία εργάστηκε στις εφημερίδες «Φίλαθλος», «Πρωταθλητής» και «Sportime», στα τηλεοπτικά κανάλια «Nova» και «TV Magic», ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό αρθρογραφούσε στην ιστοσελίδα «zougla.gr».
Στην πρόσφατη απονομή δημοσιογραφικών Βραβείων του ΠΣΑΤ τιμήθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά», ενώ στις τελευταίες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα κοινά του Συνδέσμου.
Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
Ο Νίκος Παπαδάκος είχε πίσω του μια μακρά και πολυδιάστατη πορεία στον χώρο των ΜΜΕ, με παρουσία τόσο στον γραπτό όσο και στον ηλεκτρονικό Τύπο, ενώ εργάστηκε και στην τηλεόραση, κυρίως στο αθλητικό ρεπορτάζ.
Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε, μεταξύ άλλων, η ΕΣΗΕΑ, η οποία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια ξαφνική απώλεια.
Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΠΣΑΤ, επισημαίνοντας ότι ο δημοσιογράφος «έφυγε» έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο. Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη δημοσιογραφική του διαδρομή, καθώς και στη συμμετοχή του στα κοινά του Συνδέσμου.
Η ανακοίνωση του ΠΣΑΤ:
«Με βαθιά θλίψη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΑΤ ανακοινώνει την πρόωρη απώλεια του δημοσιογράφου και μέλους του, Νίκου Παπαδάκου, ο οποίος «έφυγε» σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία μόλις 56 ετών, έπειτα από οξύ καρδιακό επεισόδιο.
Ο συνάδελφος γεννήθηκε το 1970 στα Άσπρα Χώματα του Πειραιά και στη δημοσιογραφική του πορεία εργάστηκε στις εφημερίδες «Φίλαθλος», «Πρωταθλητής» και «Sportime», στα τηλεοπτικά κανάλια «Nova» και «TV Magic», ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό αρθρογραφούσε στην ιστοσελίδα «zougla.gr».
Στην πρόσφατη απονομή δημοσιογραφικών Βραβείων του ΠΣΑΤ τιμήθηκε για τη συγγραφή του βιβλίου του «Μας διώξαν από την Κοκκινιά», ενώ στις τελευταίες εκλογές είχε θέσει υποψηφιότητα για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον του για τα κοινά του Συνδέσμου.
Το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ απευθύνει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».
